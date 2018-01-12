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ЦРУ назвало создателем вируса NotPetya российскую разведку
13.01.2018 14:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) пришли к выводу, что вирус-вымогатель NotPetya был создан российским Главным разведывательным управлением (ГРУ), сообщает газета
Целью атаки, по мнению опрошенных газетой экспертов по кибербезопасности, было нанести удар по финансовой системе Украины. Издание отмечает, что атака произошла в День Конституции Украины.
Тот факт, что российские компании также стали объектом атаки, в статье не упомянут.
«Военная разведка ГРУ создала NotPetya, заключили в ЦРУ в ноябре с „высокой уверенностью“, согласно секретным отчетам, на которые ссылаются представители разведки», пишет The Washington Post.
Американские спецслужбы, обвиняя Россию в попытках повлиять на ход выборов путем кибератак, называют исполнителями хакеров, якобы связанных с ГРУ. Речь идет о хакерской группе, известной под названиями Fancy Bear, APT28 и Pawn Storm. Из-за этого против руководства ГРУ в США
Атака вируса-вымогателя
В исследовательском центре «Лаборатории Касперского» говорили, что он «заточен под бизнес» — написан так, чтобы поражать корпоративные сети. При этом опрошенные The Washington Post эксперты
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В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) пришли к выводу, что вирус-вымогатель NotPetya был создан российским Главным разведывательным управлением (ГРУ),...
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