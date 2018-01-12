ЦРУ назвало создателем вируса NotPetya российскую разведку

В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) пришли к выводу, что вирус-вымогатель NotPetya был создан российским Главным разведывательным управлением (ГРУ), сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает « Медуза ».





Целью атаки, по мнению опрошенных газетой экспертов по кибербезопасности, было нанести удар по финансовой системе Украины. Издание отмечает, что атака произошла в День Конституции Украины.

Тот факт, что российские компании также стали объектом атаки, в статье не упомянут.

«Военная разведка ГРУ создала NotPetya, заключили в ЦРУ в ноябре с „высокой уверенностью“, согласно секретным отчетам, на которые ссылаются представители разведки», пишет The Washington Post.

Американские спецслужбы, обвиняя Россию в попытках повлиять на ход выборов путем кибератак, называют исполнителями хакеров, якобы связанных с ГРУ. Речь идет о хакерской группе, известной под названиями Fancy Bear, APT28 и Pawn Storm. Из-за этого против руководства ГРУ в США введены санкции .

Атака вируса-вымогателя NotPetya (его также называют Petya) началась 27 июня 2017 года. Вирус поразил множество учреждений на Украине (в том числе государственных), несколько российских компаний (в том числе Evraz и «Роснефть»), а также цели в других странах.

В исследовательском центре «Лаборатории Касперского» говорили, что он «заточен под бизнес» — написан так, чтобы поражать корпоративные сети. При этом опрошенные The Washington Post эксперты говорили , что вирус маскировался под вымогателей и на самом деле стирал данные с зараженных компьютеров. В июле предполагаемые авторы вируса пообещали предоставить код для расшифровки зараженных компьютеров за 100 биткоинов.