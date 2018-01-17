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Найдена гигантская затопленная пещера, которая хранит секреты майя

18.01.2018 12:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователи обнаружили связь между двумя крупными пещерными системами — Сак-Актун и Дос Ойос. В итоге они образовали самую большую в мире известную затопленную пещеру длиной более 347 километров.

Найдена гигантская затопленная пещера, которая хранит секреты майя
Фото: Herbert Mayrl / Gran Acuifero Maya Project (GAM) / Reuters

Пещеры расположены рядом с мексиканской частью полуострова Юкатан. Специалисты искали эту связь на протяженни 14 лет, добавляя на карту подводного лабиринта новые тоннели и галереи. Последний этап работы дайверов продолжался 10 месяцев.

Раньше длину системы Сак-Актун оценивали в 263 километра, Дос Ойос — в 83 километра. После того, как между ними нашли связь, большая пещера «поглотила» меньшую. Теперь длина Сак-Актун — 347 километров, это официально самая большая подводная пещера в мире.

«Эта огромная пещера — самый важный подводный археологический объект в мире, — считает глава исследовательской группы Гильермо де Анда из Национального института антропологии и истории Мексики. — В ней более сотни археологических артефактов, среди которых свидетельства первых поселенцев Америки, а также культуры майя».

 
 
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Исследователи обнаружили связь между двумя крупными пещерными системами — Сак-Актун и Дос Ойос. В итоге они образовали самую большую в мире известную...

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