Впервые секретную БМП К17 показали изнутри

Фотографии, пожалуй, самой таинственной из линейки новейших боевых машин — БМП К-17 — были опубликованы в Instagram Военно-промышленной компании, пишет «Российская газета».

Если о других разработках, таких, как «Армата», «Курганец-25», самоходка «Коалиция — СВ» информации довольно много, то о БМП К-17 почти ничего не пишут.

Известны лишь некоторые ТТХ: запас хода около 800 км, максимальная скорость 100 км/ч, на плаву -12 км/ч, масса 20−25 тонн, броня — керамическая. Впервые К-17 показали на выставке Russia Arms Expo 2013, увидеть их можно было также на Параде победы и на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».



Фото: milindcom

Фото интерьера машины, опубликованные Военно-промышленной компанией, стали первыми в своем роде, на них можно рассмотреть аппарель и противоминные сидения для десанта.