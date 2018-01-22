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Впервые секретную БМП К17 показали изнутри
23.01.2018 10:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографии, пожалуй, самой таинственной из линейки новейших боевых машин — БМП К-17 — были опубликованы в Instagram Военно-промышленной компании,
Если о других разработках, таких, как «Армата», «Курганец-25», самоходка «Коалиция — СВ» информации довольно много, то о БМП К-17 почти ничего не пишут.
Известны лишь некоторые ТТХ: запас хода около 800 км, максимальная скорость 100 км/ч, на плаву -12 км/ч, масса 20−25 тонн, броня — керамическая. Впервые К-17 показали на выставке Russia Arms Expo 2013, увидеть их можно было также на Параде победы и на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
Фото интерьера машины, опубликованные Военно-промышленной компанией, стали первыми в своем роде, на них можно рассмотреть аппарель и противоминные сидения для десанта.
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Фотографии, пожалуй, самой таинственной из линейки новейших боевых машин — БМП К-17 — были опубликованы в Instagram Военно-промышленной компании, пишет «Российская...
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