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Acer представила миниатюрный компьютер Chromebox и два недорогих ноутбука
23.01.2018 15:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Acer представила два недорогих ноутбука Chromebook, а также мини-компьютер под названием Chromebox. Об этом
Первой новинкой стала модель Spin 11. Главной отличительной чертой аппарата является дисплей, который можно развернуть на 360 градусов. Его диагональ составляет 11,6 дюймов, разрешение — 1366 на 768 пикселей. Кроме того, панель реагирует на прикосновения пальцев.
В зависимости от модификации лэптоп оснащается 4-ядерными процессорами Intel Pentium или Celeron. В наличии также два порта USB-C стандарта 3.1, два «обычных» USB 3.0 и слот для чтения карт microSD. Оперативной памяти в Acer Chromebook Spin 11 может быть 4 или 8 ГБ, постоянной — 32 или 64 ГБ.
В продажу в США гаджет поступит в марте по цене в 349 долларов.
Вторым анонсом стал Chromebook 11 C732, который может похвастаться защитой по стандарту IP41, процессором Intel Celeron, а также 11,6-дюймовым экраном разрешением 1366 на 768 пикселей (есть модификация с тачскрином). Устройство оснащается двумя портами USB-C 3.1, двумя USB-A 3.0, а также картридером формата microSD. Есть поддержка Google Play.
Цена устройства в зависимости от модификации варьируется в пределах от 279 до 299 долларов.
Последним представленным устройством стал миниатюрный компьютер Chromebox CXI3. Он оснащается процессорами Intel восьмого поколения, одним портом USB-C 3.1, пятью USB-A, HDMI, Ethernet, а также слотом для карт памяти microSD. С помощью креплений VESA его можно закрепить на задней панели монитора.
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Компания Acer представила два недорогих ноутбука Chromebook, а также мини-компьютер под названием Chromebox. Об этом сообщает The Verge.
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