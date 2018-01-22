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Acer представила миниатюрный компьютер Chromebox и два недорогих ноутбука

23.01.2018 15:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Acer представила два недорогих ноутбука Chromebook, а также мини-компьютер под названием Chromebox. Об этом сообщает The Verge.

Первой новинкой стала модель Spin 11. Главной отличительной чертой аппарата является дисплей, который можно развернуть на 360 градусов. Его диагональ составляет 11,6 дюймов, разрешение — 1366 на 768 пикселей. Кроме того, панель реагирует на прикосновения пальцев.

Acer представила миниатюрный компьютер Chromebox и два недорогих ноутбука
Spin 11

В зависимости от модификации лэптоп оснащается 4-ядерными процессорами Intel Pentium или Celeron. В наличии также два порта USB-C стандарта 3.1, два «обычных» USB 3.0 и слот для чтения карт microSD. Оперативной памяти в Acer Chromebook Spin 11 может быть 4 или 8 ГБ, постоянной — 32 или 64 ГБ.

В продажу в США гаджет поступит в марте по цене в 349 долларов.

Acer представила миниатюрный компьютер Chromebox и два недорогих ноутбука
Spin 11 C732

Вторым анонсом стал Chromebook 11 C732, который может похвастаться защитой по стандарту IP41, процессором Intel Celeron, а также 11,6-дюймовым экраном разрешением 1366 на 768 пикселей (есть модификация с тачскрином). Устройство оснащается двумя портами USB-C 3.1, двумя USB-A 3.0, а также картридером формата microSD. Есть поддержка Google Play.

Цена устройства в зависимости от модификации варьируется в пределах от 279 до 299 долларов.

Acer представила миниатюрный компьютер Chromebox и два недорогих ноутбука
Chromebox CXI3

Последним представленным устройством стал миниатюрный компьютер Chromebox CXI3. Он оснащается процессорами Intel восьмого поколения, одним портом USB-C 3.1, пятью USB-A, HDMI, Ethernet, а также слотом для карт памяти microSD. С помощью креплений VESA его можно закрепить на задней панели монитора.

Смотрите, сколько у нас стоят другие ноутбуки компании Acer:

 
 
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Компания Acer представила два недорогих ноутбука Chromebook, а также мини-компьютер под названием Chromebox. Об этом сообщает The Verge.

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