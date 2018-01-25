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Руководство РУП «Белтелеком» приняло участие в расширенном заседании коллегии Министерства связи и информатизации РБ
25.01.2018 22:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, в котором приняли участие представители РУП «Белтелеком». Работа проходила в формате видеоконференции с подключением областных и районных студий.
В работе коллегии принял участие заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин. Он отметил, что сфера Минсвязи серьезно модернизирована и развивается в соответствии с современными вызовами.
С докладом об итогах социально-экономического развития отрасли за январь – декабрь 2017 года и задачах по выполнению прогнозных показателей 2018 года выступил министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков. В ходе заседания был также заслушан доклад генерального директора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова.
Подробнее с результатами работы коллегии можно ознакомиться на сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.
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Руководство РУП «Белтелеком» приняло участие в расширенном заседании коллегии Министерства связи и информатизации РБ
Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства связи и информатизации...
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