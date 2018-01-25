Руководство РУП «Белтелеком» приняло участие в расширенном заседании коллегии Министерства связи и информатизации РБ

Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, в котором приняли участие представители РУП «Белтелеком». Работа проходила в формате видеоконференции с подключением областных и районных студий.

В работе коллегии принял участие заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин. Он отметил, что сфера Минсвязи серьезно модернизирована и развивается в соответствии с современными вызовами.

С докладом об итогах социально-экономического развития отрасли за январь – декабрь 2017 года и задачах по выполнению прогнозных показателей 2018 года выступил министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков. В ходе заседания был также заслушан доклад генерального директора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова.

Подробнее с результатами работы коллегии можно ознакомиться на сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.