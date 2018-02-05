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Украина поставила Хорватии "фальшивые" истребители

06.02.2018 12:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Хорватия требует заменить четыре из пяти истребителей МиГ-21бис-Д, поставленных Украиной, сообщает местная газета Jutarnji List. Эти самолеты, согласно украинским документам, ранее принадлежали Йемену, а на момент их приобретения Хорватией находились на территории ГП «Одесавиаремсервис». Однако в реальности все обстоит не так.

Украина поставила Хорватии "фальшивые" истребители
Один из пяти приобретенных Хорватией в Украине якобы отремонтированных истребителей МиГ-21бис-Д (бортовой номер 131). Фото: Министерство обороны Хорватии

Контракт стоимостью 132,9 млн хорватских кун (около 22,5 млн долларов США) был заключен в 2013 году и предусматривал ремонт на «Одесавиаремсервисе» пяти истребителей МиГ-21бис и двух учебно-боевых самолетов МиГ-21УМ ВВС Хорватии.

Еще пять бывших «йеменских» (по документам) истребителей подлежали восстановлению и модернизации в соответствии с требованиями ВВС Хорватии.
Одесское предприятие не смогло справиться с контрактом в срок, а качество работ не удовлетворило заказчика. Ресурс этих МиГ-21 должен был быть продлен на 10 лет эксплуатации, или 850 летных часов, фактически же их остаточный ресурс составляет не более 100−200 летных часов, а в планере имеются трещины.

Тщательное обследование «йеменских» МиГ-21 хорватскими специалистами показало, что украинская сторона полностью сфальсифицировала документацию на эти пять самолетов и что на этих машинах были перебиты заводские номера.

Хорватским военным и полиции в результате расследования, проведенного в марте 2016 года, удалось выяснить, что пять МиГ-21бис не имеют никакого отношения к Йемену, а являются бывшими самолетами ВВС Болгарии. Эксплуатация этих самолетов была прекращена в 1998 году, после чего в 2001-м они были списаны. Как они попали в Одессу, остается неизвестным, ведь Болгария официально отчиталась перед НАТО об их утилизации.

Фальсификации подверглась и документация на крылья, часть которых была взята одесским предприятием со списанных МиГ-21 ВВС Алжира. Вопрос о скандальных украинских МиГ-21бис поднимался во время визита в Загреб министра обороны Украины Степана Полторака.

В ходе переговоров с премьер-министром и министром обороны Хорватии, как сообщается, Полторак признал, что «контракт был не очень хорошо выполнен» и что это «нанесло ущерб хорватской стороне». По итогам хорваты потребовали заменить четыре «фальшивых» истребителя МиГ-21 «настоящими» за украинский счет.

 
 
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Хорватия требует заменить четыре из пяти истребителей МиГ-21бис-Д, поставленных Украиной, сообщает местная газета Jutarnji List. Эти самолеты, согласно украинским...

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