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Украина поставила Хорватии "фальшивые" истребители
06.02.2018 12:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Хорватия требует заменить четыре из пяти истребителей МиГ-21бис-Д, поставленных Украиной,
Контракт стоимостью 132,9 млн хорватских кун (около 22,5 млн долларов США) был заключен в 2013 году и предусматривал ремонт на «Одесавиаремсервисе» пяти истребителей МиГ-21бис и двух учебно-боевых самолетов МиГ-21УМ ВВС Хорватии.
Еще пять бывших «йеменских» (по документам) истребителей подлежали восстановлению и модернизации в соответствии с требованиями ВВС Хорватии.
Тщательное обследование «йеменских» МиГ-21 хорватскими специалистами показало, что украинская сторона полностью сфальсифицировала документацию на эти пять самолетов и что на этих машинах были перебиты заводские номера.
Хорватским военным и полиции в результате расследования, проведенного в марте 2016 года, удалось выяснить, что пять МиГ-21бис не имеют никакого отношения к Йемену, а являются бывшими самолетами ВВС Болгарии. Эксплуатация этих самолетов была прекращена в 1998 году, после чего в 2001-м они были списаны. Как они попали в Одессу, остается неизвестным, ведь Болгария официально отчиталась перед НАТО об их утилизации.
Фальсификации подверглась и документация на крылья, часть которых была взята одесским предприятием со списанных МиГ-21 ВВС Алжира. Вопрос о скандальных украинских МиГ-21бис
В ходе переговоров с премьер-министром и министром обороны Хорватии, как сообщается, Полторак признал, что «контракт был не очень хорошо выполнен» и что это «нанесло ущерб хорватской стороне». По итогам хорваты потребовали заменить четыре «фальшивых» истребителя МиГ-21 «настоящими» за украинский счет.
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Хорватия требует заменить четыре из пяти истребителей МиГ-21бис-Д, поставленных Украиной, сообщает местная газета Jutarnji List. Эти самолеты, согласно украинским...
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