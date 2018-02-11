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Картинка дня: падение шара с водой на голову в замедленной съемке
12.02.2018 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На Reddit
Несмотря на первоначальные ожидания, шар не лопнул при столкновении с головой, но спустя секунду не выдержал встречи с бетоном:
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На Reddit набрал популярность короткий видеоролик, в котором энтузиасты в замедленной съемке показали падение шара, наполненного водой, на голову.
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