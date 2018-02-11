Картинка дня: падение шара с водой на голову в замедленной съемке

На Reddit набрал популярность короткий видеоролик, в котором энтузиасты в замедленной съемке показали падение шара, наполненного водой, на голову.

Несмотря на первоначальные ожидания, шар не лопнул при столкновении с головой, но спустя секунду не выдержал встречи с бетоном: