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Картинка дня: падение шара с водой на голову в замедленной съемке

12.02.2018 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На Reddit набрал популярность короткий видеоролик, в котором энтузиасты в замедленной съемке показали падение шара, наполненного водой, на голову.

Несмотря на первоначальные ожидания, шар не лопнул при столкновении с головой, но спустя секунду не выдержал встречи с бетоном:

 
 
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На Reddit набрал популярность короткий видеоролик, в котором энтузиасты в замедленной съемке показали падение шара, наполненного водой, на голову.

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