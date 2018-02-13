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Министр рассказал, когда в тоннелях метро наконец появится мобильная связь и интернет
14.02.2018 14:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мобильная связь и интернет в тоннелях минского метро должна появиться до Евроигр-2019, сообщил
— Три мобильных оператора заключили соответствующее соглашение, по согласованию с метрополитеном они обеспечат в течение 2018 года — начале 2019-го технические решения для мобильной связи, доступа в интернет — в первую очередь в тоннелях, чтобы интернет был, что называется, без разрывов, — сказал Попков.
Ожидается, что
Пока же устойчивая связь есть только в тоннеле между станциями «Петровщина» и «Малиновка». Это произошло примерно полтора года назад.
К концу 2018 года будет проведена оптимизация, расширение сетей сотовой связи в пограничных пунктах пропуска, на автомобильных и железнодорожных магистралях. Мобильные операторы вместе с Белорусской железной дорогой проводят организационно-технические мероприятия, чтобы улучшить качество связи вдоль основных железнодорожных путей, а также обеспечить доступ к Wi-Fi внутри вагонов. Данный комплекс мероприятий предусматривает дополнительную установку 34 базовых станций сотовой связи. Работы планируется завершить до начала Евроигр-2019.
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Мобильная связь и интернет в тоннелях минского метро должна появиться до Евроигр-2019, сообщил БЕЛТА министр связи и информатизации Сергей Попков.
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