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Новейшие российские САУ "Коалиция" для элитной "Таманской дивизии" сняли на видео

14.02.2018 19:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российские военные обучаются управлению новейшими САУ «Коалиция-СВ», которые скоро поступят на вооружение элитной «Таманской дивизии», сообщают «Вести».

В репортаже канала показали не только подготовку водителей на полигоне, но и сами гаубицы в сборочном цехе. Репортер отметил, что управлять самоходной гаубицей не труднее, чем смартфоном — для совершения многих операций достаточно лишь кнопки.

Правда, в конце сюжета его автор, рассказывая об особенностях подготовки к войсковой эксплуатации «Коалиции-СВ», выбрал для фона в дождевальной камере совсем другую САУ — 2С19М2 «Мста-С».

Новейшие российские САУ "Коалиция" для элитной "Таманской дивизии" сняли на видео
В дождевальной камере 2С19М2 «Мста-С». Изображение: youtube.com

САУ «Коалиция-СВ» представляет собой роботизированный комплекс: управление огнем осуществляется дистанционно, есть возможность автоматического формирования модульного метательного заряда, а все операции отображаются на дисплеях единого информационно-командного блока. Дальность стрельбы САУ «Коалиция-СВ» достигает 70 км, а скорострельность — 16 выстрелов в минуту.

 
 
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Российские военные обучаются управлению новейшими САУ «Коалиция-СВ», которые скоро поступят на вооружение элитной «Таманской дивизии», сообщают «Вести».

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