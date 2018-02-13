Российские военные обучаются управлению новейшими САУ «Коалиция-СВ», которые скоро поступят на вооружение элитной «Таманской дивизии», сообщают «Вести».

В репортаже канала показали не только подготовку водителей на полигоне, но и сами гаубицы в сборочном цехе. Репортер отметил, что управлять самоходной гаубицей не труднее, чем смартфоном — для совершения многих операций достаточно лишь кнопки.

Правда, в конце сюжета его автор, рассказывая об особенностях подготовки к войсковой эксплуатации «Коалиции-СВ», выбрал для фона в дождевальной камере совсем другую САУ — 2С19М2 «Мста-С».



В дождевальной камере 2С19М2 «Мста-С». Изображение: youtube.com

САУ «Коалиция-СВ» представляет собой роботизированный комплекс: управление огнем осуществляется дистанционно, есть возможность автоматического формирования модульного метательного заряда, а все операции отображаются на дисплеях единого информационно-командного блока. Дальность стрельбы САУ «Коалиция-СВ» достигает 70 км, а скорострельность — 16 выстрелов в минуту.