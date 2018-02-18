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В Парке высоких технологий прошла конференция OSTIS 2018

19.02.2018 06:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Парке высоких технологий прошла конференция OSTIS 2018

Парк высоких технологий провел ежегодную международную научно-технической конференции OSTIS-2018 (Open Semantic Technologies for Intelligent Systems – Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем) в бизнес-инкубаторе, сообщает пресс-служба организации.

Регламент конференции позволил всем спикерам детально осветить свои темы:

  • Первым докладчиком стала доктор технических наук и профессор Глоба Лариса Сергеевна. Гостья из Киева рассказала собравшейся аудитории об обработке и представлении больших данных и об IoT-сети.
  • Далее на конференции был представлен подход к формализации исторического знания на основе исторических источников, обладающих вариативностью, неполнотой и недостоверностью знаний. Докладчиками по этому вопросу выступили доктор исторических наук Витязь Сергей Петрович и аспирантка кафедры ИИТ БГУИР Губаревич Анастасия Владимировна
  • Следующих два доклада были посвящены обработке текстов естественного языка. Кандидат технических наук Бойко Игорь Михайлович совместно с уже выступавшей ранее Губаревич Анастасией Владимировной рассказали аудитории о приобретении знаний на основе текстов естественного языка, а кандидат технических наук Захарьев Вадим Анатольевич – об устранении речевых неоднозначностей на основе семантико-акустического анализа.
  • Об устранении речевых неоднозначностей на основе семантико-акустического анализа. Лукашевич Марина Михайловна, кандидат технических наук, в своем выступлении раскрыла тему детекции дорожных знаков ограничения скорости.
  • После обеденного перерыва выступили гости из Иркутска доктор технических наук Массель Людмила Васильевна и кандидат технических наук Массель Алексей Геннадьевич с докладами про онтологическое моделирование и ситуационное управление.
  • Далее Головко Владимир Адамович доктор технических наук и профессор погрузил участников конференции в тематику интеграции нейронных сетей с базами знаний.
  • Представитель ОАО “Савушкин продукт” Иванюк Дмитрий Сергеевич рассказал аудитории о совместном с кафедрой ИИТ БГУИР проектом “Предприятие рецептурного производства Industry 4.0”.
  • Гость из Гомеля Ерофеев Александр Александрович кандидат технических наук и доцент посвятил доклад интеллектуальному управлению в системе организации перевозок на железнодорожном транспорте.
  • Спикеры Алексей Игоревич Каешко и Александр Александрович Казаков предложили принципы проектирования систем поддержки информационно-аналитической деятельности на основе технологии OSTIS.
  • Рулько Евгений Викторович и Булойчик Василий Михайлович рассказали присутствующим о воспроизведении управленческой деятельности в системе имитационного моделирования военных действий.
  • Ростовцев Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, рассказал про принципы построения OSTIS-систем автоматической диагностики на основе семантических сетей с теоретико множественной интерпретацией.
  • Про аналитические инструменты в биотехнологиях поведали гости из Москвы: доктор технических наук Хорошевский Владимир Федорович, а также доктор исторических наук, кандидат филосовских наук и доцент Ефименко Ирина Владимировна.

Перед началом круглого стола на тему “Проблемы и направления развития прикладных разработок в области искусственного интеллекта” было дано слово представителям ИТ-компаний. Геннадий Резников, Максим Маркевич, Павел Козлов, Роман Сердюков, Владимир Шидловский, Виталий Никуленко и Игорь Мамоненко поделились своим опытом работы в сфере искусственного интеллекта, взаимодействия научных институтов и бизнеса в Республике Беларусь, а также обозначили дальнейшие направления сотрудничества.

 
Теги: Гомель
 
 
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Парк высоких технологий провел ежегодную международную научно-технической...

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