В Парке высоких технологий прошла конференция OSTIS 2018

Парк высоких технологий провел ежегодную международную научно-технической конференции OSTIS-2018 (Open Semantic Technologies for Intelligent Systems – Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем) в бизнес-инкубаторе, сообщает пресс-служба организации.

Регламент конференции позволил всем спикерам детально осветить свои темы:

Первым докладчиком стала доктор технических наук и профессор Глоба Лариса Сергеевна. Гостья из Киева рассказала собравшейся аудитории об обработке и представлении больших данных и об IoT-сети.

Далее на конференции был представлен подход к формализации исторического знания на основе исторических источников, обладающих вариативностью, неполнотой и недостоверностью знаний. Докладчиками по этому вопросу выступили доктор исторических наук Витязь Сергей Петрович и аспирантка кафедры ИИТ БГУИР Губаревич Анастасия Владимировна

Следующих два доклада были посвящены обработке текстов естественного языка. Кандидат технических наук Бойко Игорь Михайлович совместно с уже выступавшей ранее Губаревич Анастасией Владимировной рассказали аудитории о приобретении знаний на основе текстов естественного языка, а кандидат технических наук Захарьев Вадим Анатольевич – об устранении речевых неоднозначностей на основе семантико-акустического анализа.

Об устранении речевых неоднозначностей на основе семантико-акустического анализа. Лукашевич Марина Михайловна, кандидат технических наук, в своем выступлении раскрыла тему детекции дорожных знаков ограничения скорости.

После обеденного перерыва выступили гости из Иркутска доктор технических наук Массель Людмила Васильевна и кандидат технических наук Массель Алексей Геннадьевич с докладами про онтологическое моделирование и ситуационное управление.

Далее Головко Владимир Адамович доктор технических наук и профессор погрузил участников конференции в тематику интеграции нейронных сетей с базами знаний.

Представитель ОАО “Савушкин продукт” Иванюк Дмитрий Сергеевич рассказал аудитории о совместном с кафедрой ИИТ БГУИР проектом “Предприятие рецептурного производства Industry 4.0”.

Гость из Гомеля Ерофеев Александр Александрович кандидат технических наук и доцент посвятил доклад интеллектуальному управлению в системе организации перевозок на железнодорожном транспорте.

Спикеры Алексей Игоревич Каешко и Александр Александрович Казаков предложили принципы проектирования систем поддержки информационно-аналитической деятельности на основе технологии OSTIS.

Рулько Евгений Викторович и Булойчик Василий Михайлович рассказали присутствующим о воспроизведении управленческой деятельности в системе имитационного моделирования военных действий.

Ростовцев Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, рассказал про принципы построения OSTIS-систем автоматической диагностики на основе семантических сетей с теоретико множественной интерпретацией.

Про аналитические инструменты в биотехнологиях поведали гости из Москвы: доктор технических наук Хорошевский Владимир Федорович, а также доктор исторических наук, кандидат филосовских наук и доцент Ефименко Ирина Владимировна.

Перед началом круглого стола на тему “Проблемы и направления развития прикладных разработок в области искусственного интеллекта” было дано слово представителям ИТ-компаний. Геннадий Резников, Максим Маркевич, Павел Козлов, Роман Сердюков, Владимир Шидловский, Виталий Никуленко и Игорь Мамоненко поделились своим опытом работы в сфере искусственного интеллекта, взаимодействия научных институтов и бизнеса в Республике Беларусь, а также обозначили дальнейшие направления сотрудничества.