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Uber покинет рынок Юго-Восточной Азии

19.02.2018 12:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Американский такси-сервис Uber задумался об уходе с рынка Юго-Восточной Азии. По слухам, компания рассматривает возможность продажи локального бизнеса сингапурской Grab в обмен на акции последней.

Изначально Uber хотела монополизировать весь таксомоторный рынок, но столкнулась с сопротивлением обычных перевозчиков. Кроме того, у компании появились локальные конкуренты, а регулярные убытки начали беспокоить инвесторов. В связи с чем руководство сервиса стало продавать свои локальные подразделения в обмен на акции местных конкурентов. Так, в 2016 году Uber завладела 20% капитала китайской Didi, а в начале 2018 года закрыла сделку по созданию совместной компании с «Яндекс.Такси», в которой получила долю в 37%.

Uber покинет рынок Юго-Восточной Азии

Grab работает в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре и на Филиппинах. Услуги компании доступны более чем 100 городах Юго-Восточной Азии.

 
 
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Американский такси-сервис Uber задумался об уходе с рынка Юго-Восточной Азии. По слухам, компания...

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