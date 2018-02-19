Uber покинет рынок Юго-Восточной Азии

Американский такси-сервис Uber задумался об уходе с рынка Юго-Восточной Азии. По слухам, компания рассматривает возможность продажи локального бизнеса сингапурской Grab в обмен на акции последней.

Изначально Uber хотела монополизировать весь таксомоторный рынок, но столкнулась с сопротивлением обычных перевозчиков. Кроме того, у компании появились локальные конкуренты, а регулярные убытки начали беспокоить инвесторов. В связи с чем руководство сервиса стало продавать свои локальные подразделения в обмен на акции местных конкурентов. Так, в 2016 году Uber завладела 20% капитала китайской Didi, а в начале 2018 года закрыла сделку по созданию совместной компании с «Яндекс.Такси», в которой получила долю в 37%.





Grab работает в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре и на Филиппинах. Услуги компании доступны более чем 100 городах Юго-Восточной Азии.