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Ученый объяснил, почему египетские пирамиды такие ровные

20.02.2018 14:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Египтянам удалось точно выровнять основания пирамид по сторонам света задолго до изобретения компаса. Археолог и инженер Глен Дэш предложил объяснение этого. Работа ученого опубликована в журнале The Journal of Ancient Egyptian Architecture, кратко о ней пишет Live Science.

Ученый объяснил, почему египетские пирамиды такие ровные
Пирамида Хеопса. Фото: ru.wikipedia.org

Великая пирамида Гизы, или пирамида Хеопса, была построена около 4500 лет назад. Хотя длина ее ребер немного различается, она довольно точно ориентирована по сторонам света — у нее есть северное, восточное, южное и западное основания.

Отклонение от базовых направлений не превышает четырех минут (1/15 доля градуса). Пирамида Хефрена в Гизе и Розовая пирамида в Дахшуре тоже крайне точно сориентированы. При этом все три постройки демонстрируют одну «ошибку»: они немного «повернуты» против часовой стрелки.

Ранее ученые высказывали разные гипотезы о том, как египтянам удалось так точно сориентировать пирамиду и «прочертить» прямые линии на земле. В новой работе Глен Дэш предположил, что для расчетов архитекторы использовали момент осеннего равноденствия.

Такой способ значительно проще, чем другие методы. Ранее гипотезу с равноденствием не рассматривали, так как этот способ считали неэффективным. Однако Дэш провел эксперимент и показал, что это возможно.

Ученый поместил гномон — стержень, который отбрасывает тень — на деревянную платформу. В день осеннего равноденствия он несколько раз отметил положение тени через равные промежутки времени.

Ученый объяснил, почему египетские пирамиды такие ровные
Изображение: Glen Dash / JAEA / sciencealert.com

Конец тени «прочертил» почти прямую линию с запада на восток. Линия оказалась сориентирована слегка неточно: у нее наблюдалось некоторое отклонение против часовой стрелки — именно такое, как у египетских пирамид.

Эксперимент показывает, что древние египтяне могли использовать осеннее равноденствие для выравнивания пирамид. Однако невозможно наверняка сказать, использовали ли они эту технику в реальности. Не сохранилось никаких записей или технических документов с описанием методов древних архитекторов.

 
 
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Египтянам удалось точно выровнять основания пирамид по сторонам света задолго до изобретения компаса. Археолог и инженер Глен Дэш предложил объяснение этого....

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