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Анонсирована гоночная аркада Burnout Paradise: Remastered

20.02.2018 20:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Electronic Arts официально анонсировала ремастер гоночной аркады Burnout Paradise.

Обновленная версия получила название Burnout Paradise: Remastered и включает все официальные дополнения, которые были выпущены для оригинальной игры. Также разработчики добавили текстуры высокого разрешения и реализовали возможность игры в разрешении 4К при 60 кадрах/с.

Релиз игры для приставок PlayStation 4 Pro и Xbox One X состоится 16 марта. Версия для персональных компьютеров выйдет позже.

Burnout Paradise — аркадный авто- и мотосимулятор с элементами гонок на выживание, действие которого происходит в вымышленном городе Парадайс-Сити. Оригинальная игра вышла в 2008 году и удостоилась средней оценки в 88 баллов.

 
 
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Компания Electronic Arts официально анонсировала ремастер гоночной аркады Burnout Paradise. Обновленная версия...

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