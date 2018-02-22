Первые компьютеры на Windows 10 ARM выйдут до конца весны

Компания Microsoft сообщила, что первые представители линейки Always Connected PC поступят в продажу до конца второго квартала 2018 года. Речь идет о мобильных устройствах, оснащенных процессорами Qualcomm Snapdragon и работающих под управлением новой операционной системой Windows 10 ARM.

Пока такие устройства представили только компании Lenovo, HP и ASUS. Причем первые две показали планшеты, а последняя сделал полноценный ноутбук. Стоимость самого дешевого гаджета составляет $600.

Windows 10 ARM сильно отличается от обычной версии. У нее нет поддержки 64-битных компьютерных программ, 32-разрядных драйверов, виртуализации и спецификации OpenGL (кроме версии 1.1), которая используется для написания игровых приложений. По сути, это обычная мобильная платформа, предназначенная для запуска универсальных приложений. Единственным ее преимуществом является возможность эмулировать некоторые 32-битные компьютерные программы.