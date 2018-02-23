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23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике
23.02.2018 14:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. В этом году в стране
В армии Беларуси нет ни одной дивизии, самое крупное соединение — бригада. Сухопутные войска управляются Генеральным штабом вооруженных сил и подразделяются на два оперативных командования: Западное (штаб в Гродно) и Северо-Западное (штаб в Борисове). Главная ударная сила сухопутных войск — механизированные бригады.
Вооружение белорусской армии
Белорусские войска укомплектованы ручным автоматическим стрелковым оружием и гранатометами (всего около полусотни образцов). Главную же ударную роль играет тяжелая бронетехника, артиллерия и авиация, которую мы показали с помощью инфорграфики.
Бронетехника
Артиллерия
Всего — 1079 различных артиллерийских систем.
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