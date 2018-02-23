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23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23.02.2018 14:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. В этом году в стране отмечают еще и столетие армии. TUT.BY объясняет, что такое белорусская армия сегодня и каким вооружением она располагает.

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

В армии Беларуси нет ни одной дивизии, самое крупное соединение — бригада. Сухопутные войска управляются Генеральным штабом вооруженных сил и подразделяются на два оперативных командования: Западное (штаб в Гродно) и Северо-Западное (штаб в Борисове). Главная ударная сила сухопутных войск — механизированные бригады.

Вооружение белорусской армии

Белорусские войска укомплектованы ручным автоматическим стрелковым оружием и гранатометами (всего около полусотни образцов). Главную же ударную роль играет тяжелая бронетехника, артиллерия и авиация, которую мы показали с помощью инфорграфики.

Бронетехника

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

Артиллерия

Всего — 1079 различных артиллерийских систем.

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

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Теги: Гродно
 
 
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23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. В этом году в стране отмечают еще и столетие армии. TUT.BY объясняет, что такое...

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