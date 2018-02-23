23 февраля. Главное о белорусской армии в инфографике

23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. В этом году в стране отмечают еще и столетие армии . TUT.BY объясняет, что такое белорусская армия сегодня и каким вооружением она располагает.

















В армии Беларуси нет ни одной дивизии, самое крупное соединение — бригада. Сухопутные войска управляются Генеральным штабом вооруженных сил и подразделяются на два оперативных командования: Западное (штаб в Гродно) и Северо-Западное (штаб в Борисове). Главная ударная сила сухопутных войск — механизированные бригады.

Вооружение белорусской армии

Белорусские войска укомплектованы ручным автоматическим стрелковым оружием и гранатометами (всего около полусотни образцов). Главную же ударную роль играет тяжелая бронетехника, артиллерия и авиация, которую мы показали с помощью инфорграфики.

Бронетехника

















Артиллерия

Всего — 1079 различных артиллерийских систем.







































