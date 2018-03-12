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"Зайчик", "Посейдон" и "Нежданчик": в России выбирают названия для новейшего ядерного и лазерного оружия
13.03.2018 16:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Минобороны России
Всего было направлено более 245 тысяч предложений, из которых были опубликованы для голосования 50 наиболее популярных
Если говорить о популярных названиях для каждого вида вооружений в отдельности, то картина следующая. Для боевого лазерного комплекса наиболее популярными вариантами сначала были «Багира», «Око» и «Офтальмолог», а затем с огромным отрывом стали лидировать «Зайчик» и «Луч».
В названиях для беспилотного подводного аппарата с ядерным оружием на борту сначала лидировал «Язь», но вскоре уступил «Посейдону». Для крылатой ракеты неограниченного радиуса действия предлагалось больше всего названий. Пока лидирует «Нежданчик», но в спину ему дышит «Зевс», следом идет «Песец», который немногим популярнее «Сталина».
Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта.
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"Зайчик", "Посейдон" и "Нежданчик": в России выбирают названия для новейшего ядерного и лазерного оружия
Минобороны России сообщило о старте финального этапа по выбору названий для новейших российских вооружений и опубликовало рейтинг самых креативных вариантов.
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