Минобороны России сообщило о старте финального этапа по выбору названий для новейших российских вооружений и опубликовало рейтинг самых креативных вариантов.

Фото: army-news.ru

Всего было направлено более 245 тысяч предложений, из которых были опубликованы для голосования 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. В лидеры имен для боевого лазерного комплекса, ядерного подводного беспилотника и атомной крылатой ракеты выбились «Зайчик», «Посейдон» и «Нежданчик».

Если говорить о популярных названиях для каждого вида вооружений в отдельности, то картина следующая. Для боевого лазерного комплекса наиболее популярными вариантами сначала были «Багира», «Око» и «Офтальмолог», а затем с огромным отрывом стали лидировать «Зайчик» и «Луч».

В названиях для беспилотного подводного аппарата с ядерным оружием на борту сначала лидировал «Язь», но вскоре уступил «Посейдону». Для крылатой ракеты неограниченного радиуса действия предлагалось больше всего названий. Пока лидирует «Нежданчик», но в спину ему дышит «Зевс», следом идет «Песец», который немногим популярнее «Сталина».

Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта.