На выставке International Home and Housewares Show стартап Sobro представил «умную» прикроватную тумбочку со встроенным холодильником. Об этом сообщает CNET.

Источник: CNET

В верхней части тумбы располагаются специальные площадки со встроенной беспроводной зарядкой для смартфонов и других устройств, поддерживающих эту функцию. Кроме того, тумба оснащается портами USB-A, USB Type-C и розетками на 120 Вт для проводной зарядки гаджетов.

В тумбу также встроили Bluetooth и Wi-Fi. Благодаря этому по беспроводной сети можно воспроизводить музыку через встроенные стереодинамики. Для достижения лучшего звукового эффекта две тумбы рекомендуется использовать вместе.

Источник: CNET

На тыльной части тумбы есть светодиодная полоса, свет от которой направляется вверх для подсветки стены. Вместе с LED на передней стороне Sobro может выступать в качестве ночника, управляемого улавливающими движения датчиками.

Внутри тумбы спрятан холодильник. Производитель заявляет, что благодаря термоэлектрической системе без компрессора он практически не шумит.

В продажу тумба должна выйти в октябре по цене в 900 долларов. Если принять участие в сборе средств на площадке Indiegogo , тумбу можно будет приобрести за 349 долларов.

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