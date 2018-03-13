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"Умную" тумбочку со встроенным холодильником оценили в 349 долларов
14.03.2018 14:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На выставке International Home and Housewares Show стартап Sobro представил «умную» прикроватную тумбочку со встроенным холодильником. Об этом
В верхней части тумбы располагаются специальные площадки со встроенной беспроводной зарядкой для смартфонов и других устройств, поддерживающих эту функцию. Кроме того, тумба оснащается портами USB-A, USB Type-C и розетками на 120 Вт для проводной зарядки гаджетов.
В тумбу также встроили Bluetooth и Wi-Fi. Благодаря этому по беспроводной сети можно воспроизводить музыку через встроенные стереодинамики. Для достижения лучшего звукового эффекта две тумбы рекомендуется использовать вместе.
На тыльной части тумбы есть светодиодная полоса, свет от которой направляется вверх для подсветки стены. Вместе с LED на передней стороне Sobro может выступать в качестве ночника, управляемого улавливающими движения датчиками.
Внутри тумбы спрятан холодильник. Производитель заявляет, что благодаря термоэлектрической системе без компрессора он практически не шумит.
В продажу тумба должна выйти в октябре по цене в 900 долларов. Если принять участие в сборе средств
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На выставке International Home and Housewares Show стартап Sobro представил «умную» прикроватную тумбочку со встроенным холодильником. Об этом сообщает CNET.
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