Разработчики Prey дразнят лунным дополнением

Разработчики научно-фантастического шутера Prey дразнят анонсом крупного сюжетного дополнения, действие которого будет разворачиваться на Луне. Об этом свидетельствует опубликованное в Twitter-аккаунте игры загадочное сообщение, в котором говорится: «Невозможно скрыть три вещи: Солнце, Луну и правду».

Также в нем зашифрована фраза «Доброе утро, Морган», указывающая на продолжение истории главного героя оригинальной игры.





Действие Prey происходит в 2032 году на борту космической станции «Талос-1». Эксперимент, в котором участвовал протагонист, должен был навсегда изменить человеческую расу, но привел к катастрофическим последствиям. Станцию захватили враждебные пришельцы, которые теперь ведут охоту на всех, кто находится на борту.