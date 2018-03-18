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Ученые нашли причину появления "мужского бюста"

19.03.2018 12:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ткани груди могут увеличиться у мальчиков, которые регулярно подвергаются воздействию эфирных масел — например, лаванды или чайного дерева. Доклад об этом представили на ежегодном собрании Общества эндокринологов в Чикаго, кратко об исследовании сообщает сайт Science Alert.

Ученые нашли причину появления "мужского бюста"
Фото: Mareefe / pixabay.com

Эфирные масла добавляют в самые разные товары — от мыла и лосьонов до чистящих средств и ароматерапевтических смесей. Сейчас их продажа не регулируется специально, для покупки не нужен рецепт.

«Наше общество считает эфирные масла безопасными. Однако в них есть химические вещества, которые могут разрушать эндокринную систему. Поэтому использовать их нужно с осторожностью», — рассказал биолог Тайлер Рэмси из Национального Института наук о влиянии окружающей среды на здоровье США (NIEHS).

Химик Кеннет Корах еще в прошлом десятилетии пришел к выводу, что масла лаванды и чайного дерева содержат вещества, которые имитируют эстроген и ингибируют тестостерон. Также ученые находили связь с эфирными маслами у трех мальчиков с гинекомастией — увеличением жировых тканей груди и молочных желез. Отказ от масел остановил этот процесс.

В новой работе исследователи изучили восемь конкретных химических веществ, которые содержатся в эфирных маслах лаванды и чайного дерева. Ученые проверили их влияние на клетки рака молочной железы человека.

Выяснилось, что все восемь анализируемых веществ классифицируются как эндокринные разрушители, которые влияют на гормоны человека. Они усиливают женские или подавляют мужские свойства. Некоторые оказались способны стимулировать рост молочной железы у мальчиков.

Вещества, изученные в работе, есть не только в маслах лаванды и чайного дерева. Они содержатся по крайней мере в 65 других эфирных маслах, которые есть в продаже. Ученые отмечают, что далеко не все мужчины, которые сталкиваются с эфирными маслами, приобретают женские признаки. Они полагают, что некоторые люди более чувствительны к этим веществам, чем все остальные.

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Ткани груди могут увеличиться у мальчиков, которые регулярно подвергаются воздействию эфирных масел — например, лаванды или чайного дерева. Доклад об этом...
 
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