ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белтелеком" объявил о повышении тарифов

21.03.2018 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания «Белтелеком» объявила о повышении тарифов на интернет и телефонные услуги. Новые цены вступают в силу с 1 апреля.

"Белтелеком" объявил о повышении тарифов
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот как объяснили повышение в компании:

В связи с этим с 1 апреля 2018 года стоимость услуг доступа в сеть Интернет увеличится в среднем на 3 процента.

Остались неизменными пакетные предложения линейки «ЯСНА». Существующие тарифы сохраняются на пакеты услуг «ЯСНА 35», «ЯСНА 35+», «ЯСНА 75», «ЯСНА 75+», а также на тарифный план услуг доступа в интернет «Рекорд 25».

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в т. ч. по пропуску трафика операторов Беларуси на сети зарубежных операторов), выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

Изменения стоимости в пределах 6 процентов коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.

Cо всеми обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Белтелеком» объявила о повышении тарифов на интернет и телефонные услуги. Новые цены вступают в силу с 1 апреля.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В цепочках транзакций биткоина обнаружили детское порно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
21.03.2018
Навiны Палесся
Полесская правда

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика