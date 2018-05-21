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В Солнечной системе нашли первого "межзвездного иммигранта"
21.05.2018 15:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Астрономы обнаружили первый астероид, который прилетел из межзвездного пространства в Солнечную систему и остался там. Сейчас небесное тело находится на орбите Юпитера,
В прошлом году ученые обнаружили
Астрономы под руководством Фати Намуни (Fathi Namouni) из Университета Лазурного берега обратили внимание на то, что, в отличие от большинства троянских астероидов Юпитера, 2015 BZ509 вращается вокруг Солнца по ретроградной орбите — то есть движется в противоположную сторону. До сих пор причина наблюдаемого явления оставалась загадкой для ученых. «Если бы 2015 BZ509 был рожден в нашей системе, он должен был бы двигаться в том же направлении, что и другие планеты и астероиды, появившиеся из первоначального облака газа и пыли», — комментирует Намуни.
Исследователи провели симуляцию, в которой определили, как менялась траектория полета 2015 BZ509 за всю историю существования Солнечной системы. Модель показала, что все 4,5 миллиарда лет небесное тело двигалось в ретроградном направлении, а значит не могло родиться в том же облаке, что Земля и другие планеты.
«Миграция астероидов из других звездных систем происходит потому что Солнце изначально сформировалось в плотном скоплении, где у каждой звезды была своя система планет и астероидов», — отмечает Хелена Морэ (Helena Morais), один из авторов работы. Изучение «межзвездного иммигранта», по мнению астрономов, поможет понять, как эволюционировала Солнечная система.
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Астрономы обнаружили первый астероид, который прилетел из межзвездного пространства в Солнечную систему и остался там. Сейчас небесное тело находится на орбите...
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