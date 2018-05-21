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В Солнечной системе нашли первого "межзвездного иммигранта"

21.05.2018 15:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Астрономы обнаружили первый астероид, который прилетел из межзвездного пространства в Солнечную систему и остался там. Сейчас небесное тело находится на орбите Юпитера, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, кратко об этом рассказывает издание N+1.

В Солнечной системе нашли первого "межзвездного иммигранта"
Изображение: C. Veillet / Large Binocular Telescope Observatory / nplus1.ru

В прошлом году ученые обнаружили Оумуамуа — первый межзвездный астероид, который прилетел из-за пределов нашей планетной системы. Однако он оказался лишь временным гостем — объект движется по незамкнутой гиперболической траектории со скоростью около 26 километров в секунду и скоро покинет Солнечную систему. Теперь же исследователи пришли к выводу, что 2,1-километровый астероид (514107) 2015 BZ509, также мог прилететь из внешнего космоса, но, в отличие от Оумуамуа он, вероятно, остался в Солнечной системе насовсем.

Астрономы под руководством Фати Намуни (Fathi Namouni) из Университета Лазурного берега обратили внимание на то, что, в отличие от большинства троянских астероидов Юпитера, 2015 BZ509 вращается вокруг Солнца по ретроградной орбите — то есть движется в противоположную сторону. До сих пор причина наблюдаемого явления оставалась загадкой для ученых. «Если бы 2015 BZ509 был рожден в нашей системе, он должен был бы двигаться в том же направлении, что и другие планеты и астероиды, появившиеся из первоначального облака газа и пыли», — комментирует Намуни.

Исследователи провели симуляцию, в которой определили, как менялась траектория полета 2015 BZ509 за всю историю существования Солнечной системы. Модель показала, что все 4,5 миллиарда лет небесное тело двигалось в ретроградном направлении, а значит не могло родиться в том же облаке, что Земля и другие планеты.

«Миграция астероидов из других звездных систем происходит потому что Солнце изначально сформировалось в плотном скоплении, где у каждой звезды была своя система планет и астероидов», — отмечает Хелена Морэ (Helena Morais), один из авторов работы. Изучение «межзвездного иммигранта», по мнению астрономов, поможет понять, как эволюционировала Солнечная система.

Астрономам сегодня также известно о двух астероидах с гиперболическими траекториями, которые вскоре покинут окрестности Солнца. Ученые предполагают, что на гиперболическую орбиту небесные тела попали под действием гравитации Юпитера.

 
 
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Астрономы обнаружили первый астероид, который прилетел из межзвездного пространства в Солнечную систему и остался там. Сейчас небесное тело находится на орбите...
 
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