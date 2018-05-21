|
Немцы вооружились новым танком A7W
22.05.2018 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На учениях в Люнебургской пустоши немцы применили новейшую модификацию танка Leopard 2 – A7V. В общей сложности бундесвер располагает 20 такими высокотехнологичными машинами,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На учениях в Люнебургской пустоши немцы применили новейшую модификацию танка Leopard 2 – A7V. В общей сложности бундесвер располагает 20 такими высокотехнологичными...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)