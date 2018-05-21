Немцы вооружились новым танком A7W

На учениях в Люнебургской пустоши немцы применили новейшую модификацию танка Leopard 2 – A7V. В общей сложности бундесвер располагает 20 такими высокотехнологичными машинами, сообщает Die Welt.



Leopard 2 A7V.Фото: Krauss-Maffei Wegmann



Новинка весит 60 тонн и развивает скорость до 70 км/час. A7V – это настоящий вычислительный центр на гусеницах: танк буквально нашпигован электроникой. Одних только раций – три, данные передаются в цифровом формате. За точность огня отвечает электронный баллистический вычислитель, который рассчитывает траекторию полета 120 мм снаряда. Командир экипажа работает джойстиком, в его распоряжении перископ с панорамным обзором, который можно переключить на тепловизионный режим и режим ночного видения.



A7V.Фото: armor.kiev.ua



Дополнительный генератор снабжает колосса током даже при выключенном моторе. К слову, название Leopard 2 A7V довольно символично: сто лет назад немцы впервые применили в бою свой первый серийный танк A7V. Его за огромные размеры, неповоротливость, жуткую жару внутри и отчаянно дымившие двигатели немецкие солдаты прозвали «тяжелой походной кухней».