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Нейрохирурги объяснили "невозможный трюк" Майкла Джексона

23.05.2018 14:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Индийские нейрохирурги изучили физическую составляющую знаменитого трюка Майкла Джексона из клипа «Smooth Criminal». Ученые пришли к выводу, что среднестатистический танцор не способен повторить это движение, не повредив позвоночник.

Нейрохирурги объяснили "невозможный трюк" Майкла Джексона
starslife.ru

Во время съемок «нарушающего законы притяжения» трюка Джексон совершал наклон под углом 45 градусов с абсолютно прямой спиной, при этом использовал в качестве точки опоры лишь голеностопные суставы.

На съемках клипа певца поддерживали тросы. На концертах он продолжил повторять свой трюк, но уже в специально созданных для этого ботинках. В каблуках тех туфель, запатентованных в 1993 году на имя певца, имелась специальная треугольная прорезь, куда вставлялся колышек или другая металлическая зацепка, заготовленная в полу.

В статье «Как Майкл Джексон бросил вызов нашему пониманию биомеханики позвоночника», опубликованной 22 мая в журнале Journal of Neurosurgery, ученые делают вывод, что даже в этих ботинках обычный человек не смог бы повторить то, что сделал Джексон.

Нейрохирурги объяснили "невозможный трюк" Майкла Джексона
Изображение: Manjul Tripathi / bbc.com

«Но даже со специальной обувью такое движение очень сложно повторить, потому что для этого нужно, чтобы постуральные (или антигравитационные — прим. Би-би-си) мышцы нижних конечностей, а также мышечный корсет и мышцы позвоночника были очень сильными», — пишут ученые.

Максимум, что может получиться у обычного человека — это наклон в 20 или 30 градусов.

Нейрохирурги объясняют: когда человек стоит прямо, центр тяжести у него располагается в районе второго крестцового позвонка. Когда же он наклоняется с прямой спиной, как это делал Джексон, мышца, выпрямляющая позвоночник, становится своего рода «тросом», который держит тело, пока центр тяжести смещается.

Но как только точкой опоры наклоненного тела становятся голеностопы, мыщца, выпрямляющая позвоночник, «выходит из игры» и центр тяжести смещается в ахиллесово сухожилие.

Нейрохирурги объяснили "невозможный трюк" Майкла Джексона
Изображение: Manjul Tripathi / bbc.com

В этой позе можно простоять совсем недолго. А падение из такого положения может закончиться переломом позвоночника или серьезными растяжениями, предупреждают специалисты.

Как признаются ученые, танцевальные движения «короля поп-музыки» дали толчок новым исследованиям в травматологии.

 
 
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Индийские нейрохирурги изучили физическую составляющую знаменитого трюка Майкла Джексона из клипа «Smooth Criminal». Ученые пришли к выводу, что среднестатистический...
 
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