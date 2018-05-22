ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлены стиральные машины с моторами на электромагнитном поле

23.05.2018 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Hansa расширила линейку стиральных машин ProWash пятнадцатью новыми моделями. Об этом пишет ресурс chudo.tech.

Представлены стиральные машины с моторами на электромагнитном поле

Одной из главных фишек моделей WHP 9141 D5BSS и WHP 7121 D5BSS является функция стирки c паром Steam Touch, которая устраняет заломы и складки на одежде и делает более легким процесс глажки. Модели WHP 9141 D5BSS и WHP 6120 D4W также оснащены технологией Opti Dose, которая сама определяет необходимое количество моющего средства и ополаскивателя в зависимости от загрузки и выбранной программы.

Стиральные машины Hansa ProWash работают с моторами Logic Drive 2.0, принцип работы которых основан на использовании электромагнитного поля для кручения барабана.

Представлены стиральные машины с моторами на электромагнитном поле

По словам производителя, за счет этого стиралки потребляют меньше электроэнергии и почти не шумят. Кроме того, моторы содержат меньше деталей, подверженных механическому воздействию, что обеспечивает более длительный срок службы стиральной машины.

Новая линейка оснащена системой по контролю дисбаланса. Специальный 3D-сенсор определяет, что в одной части барабана больше белья, чем в другой. Благодаря этому стиралки начинают равномерно распределять белье вращением барабана в разные стороны.

Представлены стиральные машины с моторами на электромагнитном поле

Еще в стиральных машинах есть дозагрузка белья Add+, которая позволит достать или загрузить необходимую вещь во время стирки. Есть и программа быстрой стирки за 15 минут. В России за начальную модель стиральной машины обновленной серии просят 21 200 российских рублей (688 белорусских рублей).

Смотрите, сколько у нас стоят другие стиральные машины Hansa:

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Hansa расширила линейку стиральных машин ProWash пятнадцатью новыми моделями. Об этом пишет ресурс chudo.tech.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Стала известна стоимость подписки YouTube Music для России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика