Представлены стиральные машины с моторами на электромагнитном поле

Компания Hansa расширила линейку стиральных машин ProWash пятнадцатью новыми моделями. Об этом пишет ресурс chudo.tech.





Одной из главных фишек моделей WHP 9141 D5BSS и WHP 7121 D5BSS является функция стирки c паром Steam Touch, которая устраняет заломы и складки на одежде и делает более легким процесс глажки. Модели WHP 9141 D5BSS и WHP 6120 D4W также оснащены технологией Opti Dose, которая сама определяет необходимое количество моющего средства и ополаскивателя в зависимости от загрузки и выбранной программы.

Стиральные машины Hansa ProWash работают с моторами Logic Drive 2.0, принцип работы которых основан на использовании электромагнитного поля для кручения барабана.





По словам производителя, за счет этого стиралки потребляют меньше электроэнергии и почти не шумят. Кроме того, моторы содержат меньше деталей, подверженных механическому воздействию, что обеспечивает более длительный срок службы стиральной машины.

Новая линейка оснащена системой по контролю дисбаланса. Специальный 3D-сенсор определяет, что в одной части барабана больше белья, чем в другой. Благодаря этому стиралки начинают равномерно распределять белье вращением барабана в разные стороны.





Еще в стиральных машинах есть дозагрузка белья Add+, которая позволит достать или загрузить необходимую вещь во время стирки. Есть и программа быстрой стирки за 15 минут. В России за начальную модель стиральной машины обновленной серии просят 21 200 российских рублей (688 белорусских рублей).

Смотрите, сколько у нас стоят другие стиральные машины Hansa: