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В сети появилась карта бесплатных точек Wi-Fi Минска

25.05.2018 23:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В сети появилась карта бесплатных точек Wi-Fi Минска

Подробную карту точек доступа к бесплатному Wi-Fi в Минске опубликовал один из провайдеров. Беспроводной нетарифицируемый интернет доступен более чем в ста локациях, объединенных в сеть Free Wi-Fi Minsk, передает БЕЛТА.

В данный момент на карте обозначены 115 функционирующих точек доступа к общественному Wi-Fi. В основном они расположены в торговых центрах, кафе, отделениях банков, на автозаправочных станциях. По мере появления новых локаций карта будет дополняться.

Также пользователи карты могут ознакомиться с первыми точками строящихся региональных сетей общественного Wi-Fi - в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Молодечно. В перспективе они будут объединены в сеть Free Wi-Fi BY.

Провайдер Free Wi-Fi Minsk сегодня не ограничивает пользователей по продолжительности подключения к интернету и скорости доступа. Кроме того, имеется единая аутентификация. Пользователь проходит эту процедуру лишь однажды и в последующем может в любой из локаций сразу подключаться к сети.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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Подробную карту точек доступа к бесплатному Wi-Fi в Минске опубликовал один из...
 
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