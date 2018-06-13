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Гавайский вулкан выбрасывает драгоценные камни
14.06.2018 11:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Жители Гавайев сообщают о находках зеленых кристаллов после извержения вулкана Килауэа. Геологи подтверждают: в лаве может содержаться минерал оливин. Его прозрачную разновидность которого называют хризолит, она считается драгоценным камнем.
Зеленые кристаллы местные жители
«Лава, извергающаяся сейчас, очень богата кристаллами, — сказала изданию
Геологи отмечают, что маленькие кристаллы были созданы не в момент извержения, а задолго до этого глубоко под землей. Они оказались запаяны в породу, а после вырвались наружу вместе с лавой.
Оливин — очень распространенный минерал в местах извержений вулканов. На Гавайях есть целый пляж с оливиновым песком.
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Жители Гавайев сообщают о находках зеленых кристаллов после извержения вулкана Килауэа. Геологи подтверждают: в лаве может содержаться минерал оливин. Его...
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