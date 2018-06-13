Гавайский вулкан выбрасывает драгоценные камни

Жители Гавайев сообщают о находках зеленых кристаллов после извержения вулкана Килауэа. Геологи подтверждают: в лаве может содержаться минерал оливин. Его прозрачную разновидность которого называют хризолит, она считается драгоценным камнем.



Фото: Erin Jordan ‏/ twitter.com

Зеленые кристаллы местные жители находят в застывшей лаве вулкана Килауэа, который извергается уже несколько недель. Есть сообщения о кристаллах, которые оказались просто разбросаны по земле, будто после дождя.

«Лава, извергающаяся сейчас, очень богата кристаллами, — сказала изданию Mashable Шерил Гансеки, геолог из Гавайского университета в Хило, которая изучала состав лавы Килауэа. — Возможно, местные жители будут находить оливин. Он может находиться в пемзе (быстро охлажденной лаве), которые разбросана по всему региону».



Фото: Erin Jordan ‏/ twitter.com



Фото: Erin Jordan ‏/ twitter.com



Фото: GEOetc ‏/ twitter.com

Геологи отмечают, что маленькие кристаллы были созданы не в момент извержения, а задолго до этого глубоко под землей. Они оказались запаяны в породу, а после вырвались наружу вместе с лавой.

Оливин — очень распространенный минерал в местах извержений вулканов. На Гавайях есть целый пляж с оливиновым песком.