Instagram пользуется более миллиарда человек!

Графическая социальная сеть Instagram быстро завоевывает популярность у пользователей по всему миру. Так, в позапрошлом году ее аудитория насчитывала около 500 миллионов человек, в прошлом году — уже 800 миллионов. Ну а сейчас принадлежащая Facebook соцсеть заявила об 1 миллиарде пользователей! То есть свой аккаунт в Instagram есть едва ли не у каждого седьмого человека на Земле.





Интересно, что по тему роста Instagram почти вдвое превосходит Facebook: 5% в квартал против 3,14%. Правда, если в последнее время Facebook был замешан в череде скандалов со слежкой за пользователями, то Instargam не испытывал влияния негативного новостного фона.

Вместе с этим Facebook и Instagram сообщили о запуске платформы IGTV для оригинального видеоконтента — роликов длительностью до часа. Ожидается, что такой контент повысит интерес пользователей — с одной стороны, а с другой производители контента смогут на нем неплохо заработать. Хотя точных принципов того, как все будет работать, пока не сформулировано.