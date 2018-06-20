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Instagram пользуется более миллиарда человек!

21.06.2018 13:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Графическая социальная сеть Instagram быстро завоевывает популярность у пользователей по всему миру. Так, в позапрошлом году ее аудитория насчитывала около 500 миллионов человек, в прошлом году — уже 800 миллионов. Ну а сейчас принадлежащая Facebook соцсеть заявила об 1 миллиарде пользователей! То есть свой аккаунт в Instagram есть едва ли не у каждого седьмого человека на Земле.

Instagram пользуется более миллиарда человек!

Интересно, что по тему роста Instagram почти вдвое превосходит Facebook: 5% в квартал против 3,14%. Правда, если в последнее время Facebook был замешан в череде скандалов со слежкой за пользователями, то Instargam не испытывал влияния негативного новостного фона.

Вместе с этим Facebook и Instagram сообщили о запуске платформы IGTV для оригинального видеоконтента — роликов длительностью до часа. Ожидается, что такой контент повысит интерес пользователей — с одной стороны, а с другой производители контента смогут на нем неплохо заработать. Хотя точных принципов того, как все будет работать, пока не сформулировано.

 
 
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Графическая социальная сеть Instagram быстро завоевывает популярность у пользователей по всему миру....
 
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