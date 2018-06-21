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Мужчина, притворяясь женщиной, выманил у клиентов сайтов знакомств 52 тысячи рублей

22.06.2018 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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24-летний уроженец Гродненской области общался через соцсети и сайты знакомств с мужчинами от имени женщины и просил у них деньги. В общей сложности он обманул 63 человека и получил более 52 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Мужчина, притворяясь женщиной, выманил у клиентов сайтов знакомств 52 тысячи рублей
Фото: Christopher Sessums / flickr.com

Мужчина действовал с декабря 2015 года по январь 2018 года. Он использовал аккаунты в социальной сети и на сайте знакомств с женским именем и чужими фотографиями из интернета. На звонки он не отвечал и на встречи не приходил, ссылаясь на разные обстоятельства.

Этой «женщине» нужно было решать многочисленные проблемы личного характера, поэтому она просила мужчин перечислять ей деньги на баланс мобильного телефона. Один из пострадавших в общей сложности перевел более 33 тысяч рублей.

Другой мужчина получил угрозу, что о виртуальном общении узнает его жена. За молчание его «знакомая» получила 10 рублей. Впоследствии двое пострадавших обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

По данным следствия, полученные деньги обвиняемый переводил на свой счет букмекерской конторы и обналичивал, делал ставки на результаты спортивных состязаний, тратил на посещение увеселительных заведений в Минске и дорогие подарки девушке.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (Покушение на мошенничество в особо крупном размере, повторно), ч. 2 ст. 208 (Вымогательство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Его заключили под стражу, он частично возместил ущерб. Уголовное дело прокурором направлено в суд.

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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24-летний уроженец Гродненской области общался через соцсети и сайты знакомств с мужчинами от имени женщины и просил у них деньги. В общей сложности он обманул 63...
 
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