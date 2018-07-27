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В Гренландии под толстым льдом нашли истребитель P-38 из "Потерянной эскадрильи"

28.07.2018 18:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Гренландии под стометровым слоем льда исследователи обнаружили американский истребитель P-38, принадлежащий так называемой «Потерянной эскадрилье». Об этом пишет издание Naked Science со ссылкой на Popular Mechanics.

В Гренландии под толстым льдом нашли истребитель P-38 из "Потерянной эскадрильи"
Изображение: U.S. Army / popularmechanics.com

Эта история началась утром 15 июля 1942, когда с секретной базы ВВС США, расположенной в Гренландии, поднялись в небо шесть истребителей Lockheed P-38 Lightning и два тяжелых бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress. Крылатые машины направлялись на британский аэродром, чтобы принять участие в войне против нацистской Германии. Снежная буря застала летчиков врасплох. Пришлось отменить назначенную ранее посадку в Исландии для дозаправки горючим. На определенном этапе пилоты осознали, что им не остается ничего кроме как осуществить аварийную посадку в Гренландии.

История имела счастливый конец: через девять дней всех летчиков удалось спасти, однако самолеты остались в ледяной «ловушке». В 1992 году энтузиасты из США собрали средства на экспедицию и решили добраться до брошенной техники. Оказалось, что за прошедшие десятилетия машины оказались погребены под слоем снега и льда толщиной примерно 80 метров. Специалистам, тем не менее, сопутствовал успех: они подняли обнаруженный P-38 °F, который пилотировал Гарри Смит.

Сейчас команда специалистов из некоммерческой организации Arctic Hot Solutions нашла еще один P-38 из «Потерянной эскадрильи» на глубине 300 футов (примерно 90 метров). Первые намеки на самолет появились в 2011 году. Впоследствии применение георадара позволило точно установить местонахождение объекта. При помощи специального зонда исследователи пробурили скважину и убедились, что перед ними действительно самолет Второй мировой войны, а не предмет природного происхождения.

В Гренландии под толстым льдом нашли истребитель P-38 из "Потерянной эскадрильи"
Изображение: Arctic Hot Point Solutions / popularmechanics.com

Машину идентифицировали как P-38 «Echo», который пилотировал Роберт Уилсон. При содействии властей Гренландии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства специалисты планируют начать процесс извлечения самолета. Как и во время восстановления предыдущего истребителя, команда планирует использовать горячую воду, чтобы освободить пространство вокруг самолета. Затем машину частично разберут и извлекут из ледяного «плена».

Lockheed P-38 Lightning- один из самых необычных и знаковых самолетов Второй мировой. Он состоит из двух хвостовых балок и гондолы с кабиной пилота и вооружением между ними. P-38 — единственный самолет, выпускавшийся в США на протяжении всей войны. При этом даже на завершающей ее стадии он оставался одним из лучших в мире истребителей-бомбардировщиков.

 
 
Ссылка на источник 118
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В Гренландии под стометровым слоем льда исследователи обнаружили американский истребитель P-38, принадлежащий так называемой «Потерянной эскадрилье». Об этом...
 
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