можно ли из подствольного гранатомета уничтожить машину?

Эффективность подствольного гранатомета решил проверить ведущий канала WarGonzo. Стрельба боеприпасами ВОГ-25 и ВОГ-25П велась по различным целям: были проверены на прочность стена из шлакоблоков, металлический контейнер и неисправный автомобиль.

В ходе стрельбы ведущий быстро выяснил, что попасть из подствольника по цели довольно сложно. Попасть в груду битых шлакоблоков ведущему удалось только со второго раза, и то ВОГ-25 упал точно в щель и сразу не взорвался. Только спустя 14 секунд боеприпас самоликвидировался. Взрывная волна раскидала блоки в разные стороны.

Металлический контейнер был накрыт только после нескольких попыток, а вот кузов машины удалось поразить только осколками — граната взорвалась возле, но и этого хватило, чтобы нанести кузову серьезные повреждения. Таким образом, уничтожить автомобиль из подствольника можно, а вот попасть — сложно.