Первую фотографию новейшей украинской САУ "Богдана" опубликовал на своей странице Facebook редактор журнала Defense Express Сергей Згурец. Новинка вооружена 155-мм гаубицей под калибр НАТО.



Фото: facebook.com/szgurets

Боеприпасы этого калибра и ранее разрабатывались в Украине. Например, управляемый артиллерийский снаряд «Квітник». Орудие установлено на грузовом полноприводном автомобиле КрАЗ-6322 с колесной формулой 6×6 грузоподъемностью 10−20 т капотной компоновки.



Фото: facebook.com / yuri. biriukov

Также фото САУ опубликовал на своей странице в Facebook и внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков. По снимкам можно судить, что кабина для экипажа защищена противопульным бронированием. Технические детали «Богданы» пока не публиковались, однако предполагается, что при изготовлении прототипа гаубицы использовались технологии польской САУ Krab.