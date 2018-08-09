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Появилось первое фото новейшей украинской 155-мм САУ "Богдана"
10.08.2018 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Первую фотографию новейшей украинской САУ "Богдана" опубликовал на своей
Боеприпасы этого калибра и ранее разрабатывались в Украине. Например, управляемый артиллерийский снаряд «Квітник». Орудие установлено на грузовом полноприводном автомобиле КрАЗ-6322 с колесной формулой 6×6 грузоподъемностью 10−20 т капотной компоновки.
Также фото САУ опубликовал на своей странице в Facebook и внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков. По снимкам можно судить, что кабина для экипажа защищена противопульным бронированием. Технические детали «Богданы» пока не публиковались, однако предполагается, что при изготовлении прототипа гаубицы использовались технологии польской САУ Krab.
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Первую фотографию новейшей украинской САУ "Богдана" опубликовал на своей странице Facebook редактор журнала Defense Express Сергей Згурец. Новинка вооружена 155-мм гаубицей...
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