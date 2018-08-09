ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только ATLANT: топ-5 холодильников, популярных сейчас в Беларуси

10.08.2018 14:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно мы писали о пяти самых популярных стиральных машинах, продающихся сейчас в Беларуси. В сегодняшней подборке — пять холодильников, которые могут похвастаться тем же.

Не только ATLANT: топ-5 холодильников, популярных сейчас в Беларуси
Скриншот с сайта KUPI.TUT.BY

ATLANT ХМ 4208−000

Не только ATLANT: топ-5 холодильников, популярных сейчас в Беларуси

Это отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой снизу и классом энергопотребления А. Управление аппаратом — электромеханическое, а общий объем составляет 173 литра (холодильная камера — 131 литр, морозильная — 42 литра). Уровень шума при работе не превышает 43 дБ. Размораживание морозилки ручное, холодильной камеры — капельное.

Пользователи отмечают, что холодильник подойдет для небольших кухонь за счет своих габаритов (модель узкая и компактная). Из минусов — треск пластика при включении компрессора.

 

ATLANT ХМ 4010−022

Не только ATLANT: топ-5 холодильников, популярных сейчас в Беларуси

Более крупная модель общим объемом в 283 литра (холодильная камера — 168 литров, морозильная — 115 литров). Уровень шума не выходит за 39 дБ, класс энергопотребления — А. Морозильную камеру необходимо размораживать вручную, система размораживания холодильной камеры — капельная.

Главные плюсы холодильника по версии пользователей — небольшая цена. Кроме того, он хорошо морозит и охлаждает, а также не ломается. Минусы — отсутствие индикации открытой двери.

 

ATLANT Х 2401−100

Не только ATLANT: топ-5 холодильников, популярных сейчас в Беларуси

Самая миниатюрная модель в нашей подборке. Общий объем — 120 литров (105 + 15 литров соответственно для холодильной камеры и морозилки). Размораживание ручное, шум при работе не превышает уровня в 42 дБ. Класс потребления энергии — А+.

Покупатели отмечают, что холодильник тихий и для своих размеров достаточно вместительный. Особых минусов пользователи не выявили.

 

ATLANT ХМ 4214−000

Не только ATLANT: топ-5 холодильников, популярных сейчас в Беларуси

Эта модель мало чем отличается от первого рассмотренного нами холодильника. Видимое изменение — увеличенный общим объем в 248 литров (168 + 80 литров для холодильной и морозильной камер). Уровень шума — до 42 дБ, размораживание холодильника — капельное, морозильника — ручное. Класс потребления энергии — А.

Вместительность, большое количество полок, отсутствие шума, быстрая заморозка — главные плюсы модели, по мнению покупателей. Недостатки — отсутствие функции No Frost.

 

Samsung RB-30 J3200EF

Не только ATLANT: топ-5 холодильников, популярных сейчас в Беларуси

Замыкает пятерку популярных в Беларуси холодильников единственная модель не от компании ATLANT — Samsung RB-30 J3200EF. Ее главная особенность — система No Frost для холодильной и морозильной камер. Общий внутренний объем — 311 литров (213 + 98 литров), уровень шума — до 39 дБ, класс потребления энергии — А+.

Пользователи относят к плюсам модели систему No Frost, дизайн, достаточную вместительность и бесшумность. Из относительных минусов — небольшой лоток для яиц.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно мы писали о пяти самых популярных стиральных машинах, продающихся сейчас в Беларуси. В сегодняшней подборке — пять холодильников, которые могут...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Задержанному в ходе спецоперации ФБР "хакеру" из Речицы вынесли приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика