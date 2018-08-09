Не только ATLANT: топ-5 холодильников, популярных сейчас в Беларуси

Недавно мы писали о пяти самых популярных стиральных машинах, продающихся сейчас в Беларуси. В сегодняшней подборке — пять холодильников, которые могут похвастаться тем же.



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Это отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой снизу и классом энергопотребления А. Управление аппаратом — электромеханическое, а общий объем составляет 173 литра (холодильная камера — 131 литр, морозильная — 42 литра). Уровень шума при работе не превышает 43 дБ. Размораживание морозилки ручное, холодильной камеры — капельное.

Пользователи отмечают, что холодильник подойдет для небольших кухонь за счет своих габаритов (модель узкая и компактная). Из минусов — треск пластика при включении компрессора.

Более крупная модель общим объемом в 283 литра (холодильная камера — 168 литров, морозильная — 115 литров). Уровень шума не выходит за 39 дБ, класс энергопотребления — А. Морозильную камеру необходимо размораживать вручную, система размораживания холодильной камеры — капельная.

Главные плюсы холодильника по версии пользователей — небольшая цена. Кроме того, он хорошо морозит и охлаждает, а также не ломается. Минусы — отсутствие индикации открытой двери.





Самая миниатюрная модель в нашей подборке. Общий объем — 120 литров (105 + 15 литров соответственно для холодильной камеры и морозилки). Размораживание ручное, шум при работе не превышает уровня в 42 дБ. Класс потребления энергии — А+.

Покупатели отмечают, что холодильник тихий и для своих размеров достаточно вместительный. Особых минусов пользователи не выявили.





Эта модель мало чем отличается от первого рассмотренного нами холодильника. Видимое изменение — увеличенный общим объем в 248 литров (168 + 80 литров для холодильной и морозильной камер). Уровень шума — до 42 дБ, размораживание холодильника — капельное, морозильника — ручное. Класс потребления энергии — А.

Вместительность, большое количество полок, отсутствие шума, быстрая заморозка — главные плюсы модели, по мнению покупателей. Недостатки — отсутствие функции No Frost.

Замыкает пятерку популярных в Беларуси холодильников единственная модель не от компании ATLANT — Samsung RB-30 J3200EF. Ее главная особенность — система No Frost для холодильной и морозильной камер. Общий внутренний объем — 311 литров (213 + 98 литров), уровень шума — до 39 дБ, класс потребления энергии — А+.

Пользователи относят к плюсам модели систему No Frost, дизайн, достаточную вместительность и бесшумность. Из относительных минусов — небольшой лоток для яиц.