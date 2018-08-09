В декабре 2017 года в Речице в ходе спецоперации с участием ФБР задержали местного жителя Сергея Яреца. Его обвиняли в создании и руководстве крупнейшим ботнетом Andromeda, ущерб от действий которого Microsoft оценила в $ 10 млн. Однако исход дела оказался весьма благополучным для жителя Речицы: штраф в 120 базовых величин (от которого его освободили из-за полугода в СИЗО) и возврат прибыли, полученной незаконным путем, пишет «Радыё Свабода».



Фото: Следственный комитет

Поначалу обвинение настаивало на виновности Яреца по ч.2 ст. 354 УК РБ — «разработка компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации информации с тяжкими последствиями». Наказание по ней предполагает до 10 лет лишения свободы. Но в ходе дела следователи переквалифицировали дело на первую часть статьи, в которой максимальное заключение составляет 2 года.

По словам адвоката Анны Докутько, уникальность следствия состояла в том, что обвиняемый не только рассказывал о своей деятельности, активно помогая правоохранителям, но и консультировал их.

Благодаря такому «взаимовыгодному» подходу государственный обвинитель попросил суд приговорить Сергея Яреца к двум годам условно с испытательным сроком в 1 год. Итоговым приговором хакера обязали выплатить штраф в 120 базовых величин (2940 белорусских рублей), однако в счет выплаты «зачлись» полгода, проведенные в СИЗО. Он также вернул 11 тысяч белорусских рублей, которые «заработал незаконным путем».

При этом Ярец утверждал, что Andromeda разработал неизвестный «гений и алкоголик», который, возможно, живет в России. По его просьбе житель Речицы лишь делал обзор зловредного ПО, а позднее согласился быть представителем ботнета. А исходный код оказался у белоруса на случай, если автор программы снова уйдет в запой.

Что такое Andromeda

После ареста Сергея Яреца называли одним из авторов и администраторов сети ботнетов Andromeda, которую использовали для размещения зловредного ПО, фишинговых атак и другой преступной деятельности в Сети. Покупатели зловредного ПО платили по $ 500 за каждую проданную копию Andromeda и по $ 10 за обновление. В $ 150 обходилось желание использовать «кейлогеры» для записи нажатий на клавиатуру, а за $ 250 предлагали модуль, который помогал воровать данные из форм, заполненных на сайтах.

Ранее шведско-американская компания по кибербезопасности Recorded Future утверждала, что Сергей Ярец «с высокой долей вероятности» является хакером, известным в русскоязычном сегменте сети с 2004 года под ником Ar3s. Незадолго до задержания представители ФБР купили у него вредоносное ПО, опасность которого подтвердилась в ходе проведенной экспертизы. После этого было принято решение о задержании белоруса.

«Andromeda — один из старейших продуктов на рынке», — утверждал представитель Европола Ян Оп Ген Оорт.

По оценке спецслужбы, в среднем с 2011 года по всему миру ежемесячно подвергались заражению более 1 млн компьютеров. TUT.BY со ссылкой на ESET сообщал , что правоохранители ликвидировали сеть из 464 автономных ботнетов. В качестве серверов операторы Andromeda использовали 1214 доменов и IP-адресов.

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