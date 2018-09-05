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Белорусские школьники получили два золота на международной олимпиаде по информатике

05.09.2018 22:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусская команда завоевала две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде школьников по информатике, которая прошла в городе Цукуба (Япония). Предварительные результаты доступны на сайте олимпиады.

Белорусские школьники получили два золота на международной олимпиаде по информатике
Изображение: ioi2018.jp

Золотые медали завоевали Александр Керножицкий из могилевской гимназии № 2 и Андрей Некрашевич из средней школы № 2 Лунинца. Серебряные медали получили Станислав Титенок (гимназия № 51 Гомеля) и Марк Корнейчик (гимназия № 1 Витебска).

В общем зачете белорусская команда заняла 4−5 место, разделив его с Россией. Это наилучший результат белорусской сборной за всю историю выступления на Международной олимпиаде по информатике.

Всего за призовые места на IOI-2018 состязались более 900 школьников из 85 стран мира. Участникам нужно было в течение двух соревновательных дней решить по три задачи, каждый день на них отводилось по пять часов. Результатом должна была стать программа, которая выполняет определенную задачу за оговоренное время, используя определенный ресурс памяти.

Белорусские школьники участвуют в международных олимпиадах по информатике с 1997 года и каждый год возвращаются с наградами. Абсолютный рекордсмен соревнований — Геннадий Короткевич. Он ездил на международную олимпиаду семь раз и в общей сложности завоевал шесть золотых и одну серебряную медаль.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Белорусская команда завоевала две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде школьников по информатике, которая прошла в городе Цукуба (Япония)....
 
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