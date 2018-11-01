Девушка из Таиланда Кванг Волэмагэ (Kwang Volemage) часто ела сырую свинину. Из-за этого она подхватила крайне неприятных паразитов — заболела цистицеркозом свиней, пишет агентство « Гонконг 01 ».



Александра Квиткевич, TUT.BY

Девушка обратилась к доктору после того, как почувствовала себя плохо. На рентгеновских снимках обнаружились сотни личинок, которые жили под кожей бедер. Отдельные паразиты жили также в грудной клетке.

Медики удалили паразитов хирургическим путем, также пациентка прошла курс лечения медикаментами. Кванг опубликовала на своей странице в Facebook свои рентгеновские снимки, чтобы предупредить других об опасности блюд из сырого мяса.



Фото: facebook.com/kwang.volemage.9



Фото: facebook.com/kwang.volemage.9

Цистицеркоз свиней — опасное заболевание, которое может привести к смерти. Из попавших в организм человека яиц выходят личинки (называемые цистицерками), которые затем разносятся по всему телу. Например, при попадании в центральную нервную систему они могут привести к эпилептическим припадкам.