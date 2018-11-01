ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: паразиты из сырого мяса "захватили" бедра тайской девушки

02.11.2018 12:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Девушка из Таиланда Кванг Волэмагэ (Kwang Volemage) часто ела сырую свинину. Из-за этого она подхватила крайне неприятных паразитов — заболела цистицеркозом свиней, пишет агентство «Гонконг 01».

Редкий случай: паразиты из сырого мяса "захватили" бедра тайской девушки
Александра Квиткевич, TUT.BY

Девушка обратилась к доктору после того, как почувствовала себя плохо. На рентгеновских снимках обнаружились сотни личинок, которые жили под кожей бедер. Отдельные паразиты жили также в грудной клетке.

Медики удалили паразитов хирургическим путем, также пациентка прошла курс лечения медикаментами. Кванг опубликовала на своей странице в Facebook свои рентгеновские снимки, чтобы предупредить других об опасности блюд из сырого мяса.

Редкий случай: паразиты из сырого мяса "захватили" бедра тайской девушки
Фото: facebook.com/kwang.volemage.9
Редкий случай: паразиты из сырого мяса "захватили" бедра тайской девушки
Фото: facebook.com/kwang.volemage.9

Цистицеркоз свиней — опасное заболевание, которое может привести к смерти. Из попавших в организм человека яиц выходят личинки (называемые цистицерками), которые затем разносятся по всему телу. Например, при попадании в центральную нервную систему они могут привести к эпилептическим припадкам.

 
 
Ссылка на источник 188
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка из Таиланда Кванг Волэмагэ (Kwang Volemage) часто ела сырую свинину. Из-за этого она подхватила крайне неприятных паразитов — заболела цистицеркозом свиней,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ученые узнали, как 10 млрд лет назад наша галактика поглотила другую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика