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Редкий случай: паразиты из сырого мяса "захватили" бедра тайской девушки
02.11.2018 12:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Девушка из Таиланда Кванг Волэмагэ (Kwang Volemage) часто ела сырую свинину. Из-за этого она подхватила крайне неприятных паразитов — заболела цистицеркозом свиней, пишет агентство «
Девушка обратилась к доктору после того, как почувствовала себя плохо. На рентгеновских снимках обнаружились сотни личинок, которые жили под кожей бедер. Отдельные паразиты жили также в грудной клетке.
Медики удалили паразитов хирургическим путем, также пациентка прошла курс лечения медикаментами. Кванг опубликовала на своей
Цистицеркоз свиней — опасное заболевание, которое может привести к смерти. Из попавших в организм человека яиц выходят личинки (называемые цистицерками), которые затем разносятся по всему телу. Например, при попадании в центральную нервную систему они могут привести к эпилептическим припадкам.
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Девушка из Таиланда Кванг Волэмагэ (Kwang Volemage) часто ела сырую свинину. Из-за этого она подхватила крайне неприятных паразитов — заболела цистицеркозом свиней,...
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