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Топовые iPhone Xs и iPhone Xs Max подешевели в Беларуси уже почти на 20%

09.11.2018 07:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Главные смартфоны Apple этого года — iPhone Xs и iPhone Xs Max — начали официально продаваться в Беларуси с 26 октября, но в интернет-магазинах появились уже в сентябре. С этого времени гаджеты уже успели заметно подешеветь в Беларуси.

Топовые iPhone Xs и iPhone Xs Max подешевели в Беларуси уже почти на 20%
На изображении iPhone Xs. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Сети iPhone Xs с 64 ГБ встроенной памяти в сентябре можно было найти от 3070 рублей, а сегодня за него просят от 2557 рублей. Разница в стоимости составляет 17%. Модификации с увеличенным объемом памяти в 256 ГБ и 512 ГБ также подешевели — соответственно на 19% и 13%.

«Старший» iPhone Xs Max (64 ГБ) ранее оценивался в не менее чем в 3550 рублей. В интернет-магазинах такой же девайс продается уже примерно от 2930 рублей. Разница в цене — 18%. Модели на 256 ГБ и 512 ГБ соответственно упали в стоимости на 15% и 19%.

Все характеристики и цены iPhone Xs Max на 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ

Топовые iPhone Xs и iPhone Xs Max подешевели в Беларуси уже почти на 20%
iPhone Xs (слева) и iPhone Xs Max. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Официальные цены смартфонов в Беларуси ощутимо выше. Более компактный iPhone Xs на 64, 256 и 512 ГБ соответственно стоит 3499, 3999 и 4699 рублей. Увеличенный iPhone Xs Max с таким же объемом встроенного хранилища оценивается в 3799, 4299 и 4999 рублей.

Напомним: iPhone Xs и iPhone Xs Max — улучшенные версии прошлогоднего флагмана iPhone X. Улучшенные модели получили OLED-дисплеи на 5,8 и 6,5 дюймов, систему распознавания лиц пользователей Face ID, мощнейший процессор Apple A12 Bionic и сдвоенные основные камеры на 12 Мп. Последние позволяют делать фото с размытием и двукратным оптическим зумом.

 
 
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Главные смартфоны Apple этого года — iPhone Xs и iPhone Xs Max — начали официально продаваться в Беларуси с 26 октября, но в интернет-магазинах появились уже в сентябре....
 
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