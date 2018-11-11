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Эксперт назвал пять самых смертоносных подлодок в мире

12.11.2018 17:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять самых смертоносных неатомных подводных подлодок. Благодаря изобретению воздухонезависимого двигателя подводные лодки смогли дольше оставаться под водой, совершая переходы на значительные расстояния. По мнению специалиста, небольшие размеры и низкий уровень шума делают такие субмарины исключительно эффективными.

Эксперт назвал пять самых смертоносных подлодок в мире
Type 039A. Фото: navyrecognition.com

В смертоносную пятерку эксперта вошли китайская, шведская, японская, немецкая и российская подлодки.

Первой стала китайская Type 039A (Yuan class). Эта подлодка испытывает сильное влияние советской и российской конструкторской школы — архитектурные и компоновочные решения позаимствованы у проекта 877. При водоизмещении 3600 тонн, Type 039A способна развивать скорость в 20 узлов. Вооружение — шесть торпедных аппаратов калибра 533-мм, ракеты и мины.

Эксперт назвал пять самых смертоносных подлодок в мире
Тип 212А. Фото: thyssenkrupp.com

Немецкая подлодка Тип 212А может провести под водой без всплытия до трех недель. Благодаря специальной конструкции она может передвигаться даже на мелководье. Вооружение субмарины — шесть 533-мм торпедных аппаратов, способных запускать специальные торпеды Sea Hake, ракеты и мины.

Эксперт назвал пять самых смертоносных подлодок в мире
Субмарина класса «Сорю». Фото: wikimedia.org

Также в списке — японская субмарина класса «Сорю» водоизмещением 4600 тонн. Подлодка оснащена шведским воздухонезависимым двигателем Стирлинга. Последняя подлодка этой серии была спущена на воду в 2018 году. Лодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами для тяжелых торпед тип 89, а также минами и ракетами.

Эксперт назвал пять самых смертоносных подлодок в мире
Тип «Готланд». Фото: wikimedia.org

Следующая в подборке — шведская подлодка типа «Готланд», самые маленькие в подборке — их водоизмещение всего 1600 тонн. Они предназначены для действий в районах Ботнического залива и Балтийского моря. Уникальная особенность подлодки — возможность перевозки 48 морских мин, которые крепятся на корпусе.

Эксперт назвал пять самых смертоносных подлодок в мире
677 «Лада». Фото: wikimedia.org

Завершает список российская подлодка проекта 677 «Лада». Она пока не оборудована анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой, но, по мнению американского эксперта, очень опасна. Благодаря применению новых конструктивных решений и материалов «Лады» стали еще более бесшумными, чем их предшественники.

Максимальная скорость новой подлодки — 20−21 узел, вооружение — 6 торпедных аппаратов калибра 533-мм и 10 вертикальных пусковых установок для ракето-торпед.

 
 
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Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять самых смертоносных неатомных подводных подлодок. Благодаря изобретению воздухонезависимого двигателя подводные лодки...
 
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