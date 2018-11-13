Пять бесследно исчезнувших подлодок Второй Мировой, которые не нашли до сих пор

Во время Второй мировой войны исчезло немало подлодок. Часть из них были потоплены союзниками, что нашло отражение в рапортах военных. Но другие пропали бесследно. В какой-то момент они выходили на связь, передавая, что все в порядке, а потом исчезали. 42.TUT.BY выбрал пять наиболее известных подводных лодок, которые пропали во время войны.

Исчезла в Антарктике

Немецкая подлодка U-398 с 18 декабря 1943 года по 31 июля 1944 года была приписана к пятой учебной флотилии подводных лодок Кригсамрине. И только когда до краха Третьего рейха оставались считанные месяцы, субмарину перевели на боевую работу. Всего U-398 сумела совершить два боевых похода, не потопив ни одного судна.



Модель немецкой субмарины Type VIIC, к такому относилась пропавшая U-398. Фото: Treefrog Treasures

Первый поход наверняка должен был проверить возможности субмарины и работу экипажа в настоящих боевых условиях. Подлодка провела в море 54 дня, что по меркам тех времен было беспрецедентно продолжительным сроком.

Дальнейшая судьба этой подлодки загадочна, как в голливудском блокбастере. В апреле 1945 года внутренние отсеки подлодки подверглись перестройке для неизвестных целей. После U-398 отправилась в поход и пропала.

По сохранившимся сведениям, на момент пропажи субмарина находилась в Северном море или, возможно, в Северном Ледовитом океане. К слову, не так давно в Антарктике была обнаружена небольшая база нацистов, покинутая в 1944 году. Неизвестно, связана ли эта база с пропавшей U-398.

Несчастливое число шесть

Американская USS Grampus была хорошо вооруженной подлодкой океанического класса типа Tambor с закаленной в многочисленных рейдах командой. Подлодки этого класса сыграли значительную роль в войне на Тихом океане во время Второй мировой войны.



Фото: Photograph from the Bureau of Ships Collection in the U.S. National Archives/ wikipedia.org

Интересно, что в подлодках этой серии многое было сделано для удобства экипажа. Например, существовала даже «сигаретная палуба», куда свободные от вахты члены экипажа могли выйти во время надводного плавания.

Всего за пять походов Grampus потопила шесть японских судов общим тоннажем 45 400 тонн и была награждена тремя боевыми звездами. В свой последний, шестой поход, USS Grampus вышла 11 февраля 1943 года из Брисбена и двинулась в сторону Соломоновых островов. По официальной версии, 18 февраля 1943 года Grampus атаковал японский транспорт Keiyo Maru, чем спровоцировал на себя охоту.

На следующий день японские самолеты атаковали неустановленную подлодку и добились попадания бомбы в рубку. После этого был зафиксирован разлив нефти на поверхности воды. Была ли это USS Grampus, сказать точно невозможно: разведданные о действиях этой субмарины фактически поступали командованию вплоть до 25 февраля.

Попытки связаться с USS Grampus 7 и 8 марта 1943 года были неудачными, субмарина бесследно исчезла вместе с экипажем из 71 человека. Обломки этой подлодки пока не были найдены.

Точное место гибели не установлено

USS Kete принадлежит к классу Balao — самому многочисленному в американских ВМС. Это единственная подводная лодка ВМС США, названная в честь небольшой четырехглазой рыбы-бабочки (Kete). Субмарина была спущена на воду 9 апреля 1944 года, служба ее оказалась недолгой.



Фото: wikipedia.org

Ведя разведку возле островов Токара, субмарина обнаружила вражеский конвой, который тут же атаковала. Были потоплены три судна, а 14 марта подлодка атаковала японское судно для укладки подводного кабеля.

19 марта с борта USS Kete было принято дежурное сообщение о погоде и обстановке. Больше субмарина на связь не выходила, а ее точное положение до сих пор не установлено.

Единственной нитью, ведущей к разгадке гибели USS Kete, могла стать японская подлодка RO-41. Она находилась неподалеку в день, когда экипаж американской субмарины не вышел на связь.

Но RO-41 была потоплена вместе с экипажем уже 23 марта, а ее командир не докладывал о торпедировании вражеской подлодки, упомянув в сообщении только вражеский эсминец.

Не вернулась с секретной миссии

U-376 пропала во время проведения секретной операции под кодовым названием Elster. В свой последний поход субмарина отправилась 6 апреля 1943 года. По прибытии к канадскому побережью, субмарине надлежало забрать немецких военных офицеров, совершивших побег из лагеря для военнопленных в Норт-Пойнт на острове Принца Эдуарда.



Фото: wiki.wargaming.net

По плану операции подлодка должна была отправить радиосигнал, как только выйдет из Бискайского залива. Но этого не произошло, и 13 апреля 1943 года субмарину признали потерянной.

90 человек не вернулись

Американская дизель-электрическая подводная лодка USS Swordfish типа «Sargo» была потеряна в последний год Второй мировой войны вблизи острова Окинава. Служба лодки была довольно успешной — она совершила двенадцать боевых походов и нанесла немалый ущерб противнику.



Фото: U.S. National Archives and Records Administration / wikipedia.org

Что и говорить — субмарина восемь раз награждалась «Звездой за службу». А еще она была первой американской подлодкой, потопившей японский корабль во время Второй мировой войны.

Однако ни опытный экипаж, ни довольно совершенная по тем временам конструкция не спасли субмарину от исчезновения. В декабре 1944 года субмарина покинула Перл Харбор и отправилась на патрулирование к берегам архипелага Нансей Шото.

Второго февраля 1945 года подлодка получила приказ покинуть район патрулирования — японская авиация проявляла высокую активность в этом районе. На следующий день USS Swordfish вышла на связь и после этого пропала. После неоднократных попыток связаться с субмариной 15 февраля 1945 года ее признали потерянной по неизвестным причинам. Никто из 90 человек экипажа не выжил. Существует несколько версий гибели лодки: от попадания глубинной бомбы до срабатывания морской мины, но пока ни одна из них не подтвердилась.