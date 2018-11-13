Редкий случай: россиянке удалили 15-килограммовую опухоль

Медики Королевской городской больницы провели необычную операцию: у пациентки удалили кистому яичника весом почти 15 килограммов. Об этом сообщил Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев в своем Instagram.

«На данный момент женщина находится под наблюдением в гинекологии», — написал госслужащий. Он не уточнил, какой именно вид опухоли удалили женщине, а также не раскрыл каких-либо подробностей о самой пациентке.

Раньше мы писали о похожем случае: у жительницы США удалили кисту массой более 22 килограммов. Та опухоль называлась муцинозная цистаденома. Это доброкачественный тип опухоли, он образуется из эпителиальной ткани, которая выстилает наружный слой яичника.

Обычно они образуются у женщин от 20 до 40 лет, но известны и другие случаи. Внутри этих новообразований содержится вязкий секрет, что позволяет им иногда достигать гигантских размеров. Одна из самых крупных муцинозных цистаденом, описанных в литературе, достигла веса 136 килограммов.