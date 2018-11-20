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В желудке мертвого кита оказалось два шлепанца и 115 пластиковых стаканчиков

21.11.2018 11:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сотрудники индонезийского национального парка и экоактивисты нашли в желудке мертвого кита, тушу которого вынесло на берег на востоке Индонезии, шесть килограммов пластика, в том числе 115 пластиковых стаканчиков и два шлепанца. Об этом пишет N+1.

Сотрудники национального парка Вакатоби в понедельник вечером прибыли на место, куда вынесло тушу погибшего животного, после сообщений экоактивистов о том, что местные деревенские жители начали ее разделывать.

В желудке мертвого кита оказалось два шлепанца и 115 пластиковых стаканчиков
Фото: Reuters

Вместе с сотрудниками индонезийского WWF они извлекли из желудка девятиметрового кашалота 5,9 килограмма пластикового мусора, в том числе 115 пластиковых стаканчиков, четыре бутылки, 25 пакетов, два шлепанца, нейлоновый мешок и еще около тысячи пластиковых фрагментов.

Координатор по сохранению морских видов WWF Индонезии Дви Супрапти (Dwi Suprapti) сообщила агентству, что из-за разложения туши эксперты не смогли определить причину смерти кита, но «то, что мы видим, по-настоящему ужасно».

N+1 отмечает, что человечество производит около 400 миллионов тонн пластика в год, в переработку при этом уходит не более 20 процентов. Основную массу пластика утилизируют вместе с остальным мусором, нередко он попадает и в Мировой океан (до 12 миллионов тонн в год), где представляет угрозу для его обитателей.

Индонезия по объемам пластикового загрязнения занимает второе место в мире после Китая: страна производит 3,2 миллиона тонн пластикового мусора, из которого 1,29 миллиона тонн попадает в океан. При этом власти Индонезии собираются сократить использование пластика в стране на 70 процентов к 2025 году.

 
 
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Сотрудники индонезийского национального парка и экоактивисты нашли в желудке мертвого кита, тушу которого вынесло на берег на востоке Индонезии, шесть...
 
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