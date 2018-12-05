Если первые хакеры часто попросту желали бесплатно общаться по телефону или разобраться в работе компьютерных сетей, то со временем цели компьютерных взломщиков становились все более корыстными и опасными. В наши дни они могут угрожать безопасности людей и даже целых государств. Вместе с « Лабораторией Касперского » мы проследили историю хакерства и интернет-мошенничества.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как развивалось мошенничество в интернете. Наш таймлайн Если первые хакеры часто попросту желали бесплатно общаться по телефону или разобраться в работе компьютерных сетей, то со временем цели компьютерных...