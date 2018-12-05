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YouTube назвал самые вирусные видео 2018 года

06.12.2018 13:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к юмористическим и детским видео, а зрители со всего мира — к латиноамериканской музыке.

YouTube назвал самые вирусные видео 2018 года
Фото: Reuters

Что смотрели в Беларуси: юмор, мультики, Киркоров

YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков.

Высокие места в топе достались юмористическим видео. Первое место занял клип «8 Марта» Вадима Галыгина и группы «Ленинград». Также в десятке — «Извинение за Ibiza» от Киркорова и Баскова (3-е место), миниатюра «Дизель Шоу» о папе и дочке (5-е место) и выпуск «Лиги Плохих Шуток» с Гариком Харламовым и Филиппом Киркоровым (10-е место).

Традиционно в топе — детский контент. В десятку попали песенка «Руки мыть нужно каждый день» (2-е место), клип маленькой блогерши Вики Шоу (4-е место), а также эпизод «Фиксиков» (7-е место).

В списке самых популярных видео оказалось только два ролика, не связанных с юмором или детьми. Это интервью ведущей Насти Ивлеевой Юрию Дудю (8-е место) и выступление 14-летней Дианы Анкудиновой на шоу «Ты супер!» (10-е место).

В рейтинге самых популярных музыкальных видео для Беларуси сразу две песни Филиппа Киркорова. Вся десятка выглядит так:

Что смотрели в мире

Также видеосервис выбрал десять самых популярных вирусных роликов со всего мира. В целом первая десятка собрала более 673 миллионов просмотров.

На первом месте — 11-минутный фильм Кайли Дженнер To Our Daughter с подробностями своей беременности и рождения маленькой Сторми. Его посмотрели более 53 миллионов раз только за первую неделю, это сделало его самым популярным немузыкальным видео на YouTube в мире в 2018 году.

В десятку попал ребенок, который спел йодль в супермаркете, разгадка вопроса о «Янни о Лорел», строители-экстремалы, которые окружили землянку бассейном, и умельцы Dude Perfect, которые могут попасть чем угодно во что угодно.

Восемь из десяти музыкальных видео с наибольшим числом просмотров — это песни артистов из Латинской Америки на испанском языке. Сам топ получился таким:

  1. Te Bote Remix — Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

  2. Nicky Jam x J. Balvin — X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

  3. Maroon 5 — Girls Like You ft. Cardi B

  4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

  5. Ozuna x Romeo Santos — El Farsante (Remix) (Video Oficial)

  6. Becky G, Natti Natasha — Sin Pijama (Video Oficial)

  7. El Chombo — Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

  8. Drake — God’s Plan

  9. Reik — Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

  10. Vaina Loca — Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

 
 
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью...
 
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