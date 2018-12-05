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YouTube назвал самые вирусные видео 2018 года
06.12.2018 13:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к юмористическим и детским видео, а зрители со всего мира — к латиноамериканской музыке.
Что смотрели в Беларуси: юмор, мультики, Киркоров
YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков.
Высокие места в топе достались юмористическим видео. Первое место занял клип
Традиционно в топе — детский контент. В десятку попали
В списке самых популярных видео оказалось только два ролика, не связанных с юмором или детьми. Это
В рейтинге самых популярных музыкальных видео для Беларуси сразу две песни Филиппа Киркорова. Вся десятка выглядит так:
Что смотрели в мире
Также видеосервис выбрал десять самых популярных вирусных роликов со всего мира. В целом первая десятка собрала более 673 миллионов просмотров.
На первом месте — 11-минутный фильм Кайли Дженнер
В десятку попал
Восемь из десяти музыкальных видео с наибольшим числом просмотров — это песни артистов из Латинской Америки на испанском языке. Сам топ получился таким:
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью...
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