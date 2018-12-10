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Бодибилдер увидел про себя злой мем. И ответил, что он вообще-то не такой
11.12.2018 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Бодибилдер Сорен Фалби (Søren Falby) из Дании наткнулся в фейсбуке на мем со своей фотографией: кто-то взял его снимок без футболки и подставил в
Фалби ответил в комментариях под мемом. «Я никогда не ударю ничью маму. Я люблю свою маму до смерти, и она убьет меня, если я ударю любую женщину. Вот фото меня с мамой».
У бодибилдера в инстаграме в принципе много милых снимков, например, с женой или псом.
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Бодибилдер Сорен Фалби (Søren Falby) из Дании наткнулся в фейсбуке на мем со своей фотографией: кто-то взял его снимок без футболки и подставил в конструкцию...
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