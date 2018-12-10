Бодибилдер увидел про себя злой мем. И ответил, что он вообще-то не такой

Бодибилдер Сорен Фалби (Søren Falby) из Дании наткнулся в фейсбуке на мем со своей фотографией: кто-то взял его снимок без футболки и подставил в конструкцию «Он ударил твою маму. Что ты сделаешь?». Обычно в таких мемах используют фото крупных людей, чтобы вызвать реакцию у пользователей, пишет TJournal .



Изображение: tjournal.ru

Фалби ответил в комментариях под мемом. «Я никогда не ударю ничью маму. Я люблю свою маму до смерти, и она убьет меня, если я ударю любую женщину. Вот фото меня с мамой».

У бодибилдера в инстаграме в принципе много милых снимков, например, с женой или псом.