|
Генеральный конструктор рассказал о захваченных в Керчи украинских катерах
14.12.2018 23:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Катера проекта «Гюрза-М» могут вести огонь только при легком волнении — до трех баллов, а противотанковые ракеты на них не устанавливаются. Об этом рассказал в эфире украинской
По словам Сергея Белозубенко, боевые модули МБАК «Гюрза-М» производства «Кузни на Рыбальском» с 30-мм пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом могут вести эффективный огонь при волнении моря до трех баллов. Т. е при слабом и легком волнении.
ПТУР «Барьер» на катерах установлены не были, потому что непригодны для использования на море. Также на МБАКах не стали устанавливать украинскую гидроакустическую станцию «Тронка» — она не подтвердила своих характеристик, вместо нее установили немецкий комплекс для выявления подводных пловцов Cerberus Mod2.
Напомним, что в воскресенье 25 ноября российские пограничники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Катера проекта «Гюрза-М» могут вести огонь только при легком волнении — до трех баллов, а противотанковые ракеты на них не устанавливаются. Об этом рассказал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)