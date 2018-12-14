Генеральный конструктор рассказал о захваченных в Керчи украинских катерах

Катера проекта «Гюрза-М» могут вести огонь только при легком волнении — до трех баллов, а противотанковые ракеты на них не устанавливаются. Об этом рассказал в эфире украинской передачи «Линия обороны» главный конструктор ЧАО «Кузня на Рыбальском» Сергей Белозубенко. Именно на этом предприятии были построены малые бронированные артиллерийские катера.

По словам Сергея Белозубенко, боевые модули МБАК «Гюрза-М» производства «Кузни на Рыбальском» с 30-мм пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом могут вести эффективный огонь при волнении моря до трех баллов. Т. е при слабом и легком волнении.

ПТУР «Барьер» на катерах установлены не были, потому что непригодны для использования на море. Также на МБАКах не стали устанавливать украинскую гидроакустическую станцию «Тронка» — она не подтвердила своих характеристик, вместо нее установили немецкий комплекс для выявления подводных пловцов Cerberus Mod2.

Напомним, что в воскресенье 25 ноября российские пограничники применили оружие против корабельной группы ВМС Украины в Керченском проливе. Украина заявила, что российские катера захватили три корабля, Россия — что это провокация Киева. Этот инцидент стал боевым дебютом для новейших украинских бронированных катеров проекта «Гюрза-М» «Бердянск» и «Никополь».