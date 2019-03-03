Ученые разгадали секрет супер-скорости акул-мако

Акулы-мако (или чернокрылые акулы) могут плавать на скорости до 110−130 километров в час. Эйми Ланг вместе с командой специалистов из Университета Алабамы выяснили, как акулам удается этого добиться. Об этом пишет Phys.org.



Фото: Mark Conlin, SWFSC Large Pelagics Program / wikipedia

Исследователи заявляют, что секрет «супер-скорости» акул-мако заключается в их способности «взъерошивать» чешую — то есть менять угол наклона ее пластинок до 40 градусов, чтобы плыть быстрее.

При этом поверхность чешуи остается гладкой, если смотреть с носа акулы, и «колючей», похожей на наждачную бумагу, с обратного конца. Чтобы проверить гипотезу, ученые создали специальное устройство, измеряющее силу срыва потока, вызываемую образцами кожи акул.

Замеры подтвердили предположения специалистов — кожа мако управляет движением разных типов потоков воды примерно так же, как это делают шарики для гольфа, покрытые множеством микроскопических лунок. Они нейтрализуют срыв потока при ударе по мячу и позволяют ему пролететь на 30% дальше, чем гладкий шар такой же массы и размеров, уточняют в РИА Новости.

Скорее всего, полученная информация поможет создать искусственные аналоги такой чешуи, которые помогут сделать вертолеты и самолеты более маневренными благодаря снижению лобового сопротивления.