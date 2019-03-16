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ESMA временно приостанавливает торговлю бинарными опционами

17.03.2019 21:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Европейский регулятор за финансовыми рынками ESMA вопреки мнениям, не ввел запрет на бинарные опционы. С прошлого года, ограничение касалось технической остановки на торговлю - до проведения отдельных исследований и получения мнений участников рынка.

В письме регулятор сообщает, какие причины повлияли на техническую остановку торгов на европейском рынке. Из содержания письма, становится понятно, что меры и ограничения введены на бинарные опционы, предлагаемые розничным клиентам. Однако временный запрет не распространяется на институциональных инвесторов. Мера будет действовать со 2 апреля по 2 июля 2019 года. Предыдущее решение о технической остановке действует со 2 января 2019 года.

Решение о введении ограничений было согласовано советом регулятора от 18 февраля 2019 года.

Почему ESMA не уверена в своих действиях?

Это уже третье продление технической остановки на торговлю опционами. Действует только для розничных клиентов. Обращаем внимание, регулятор не вводит запрет. На наш взгляд, причина заключается в общей неуверенности сотрудников ESMA. Опционы, по сути, выступают таким же деривативом, как и другие производные инструменты - фьючерсы. Разница заключается только в размере разовой доходности. Решение ESMA касается пока только трейдеров, выполняющих поручения на биржевых площадках ЕС. Торговля продуктом возможна в сети без ограничений.

 
 
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Европейский регулятор за финансовыми рынками ESMA вопреки мнениям, не ввел запрет на бинарные опционы.
 
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