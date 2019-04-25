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Самая длинная в мире: СМИ рассказали об уникальной российской подлодке

26.04.2019 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Новейшая российская подлодка «Белгород» — самая большая в мире, считает журнал Popular Mechanics. Субмарина будет выполнять разведывательные миссии, а также нести беспилотные подводные аппараты «Посейдон». По сути — это роботизированные торпеды с мощной ядерной боеголовкой и неограниченной дальностью.

Самая длинная в мире: СМИ рассказали об уникальной российской подлодке
Фото: bmpd.livejournal.com

Водоизмещение подлодки «Белгород» больше, чему линкора Первой мировой войны, и она способна погружаться на глубину до 518 метров. Первоначально подлодка относилась к классу «Антей», но была существенно перестроена. Например, корпус был удлинен до 184 метров, а водоизмещение увеличилось до 30 000 тонн, что на 50% больше, чем у стратегических подводных ракетоносцев США класса «Огайо».

Как отмечает известный морской эксперт Х.И. Саттон, «Белгород», хотя и входит в состав ВМФ России, но подчиняется одному из наиболее засекреченных подразделений — Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны РФ.

 
 
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Новейшая российская подлодка «Белгород» — самая большая в мире, считает журнал Popular Mechanics. Субмарина будет выполнять разведывательные миссии, а также нести...
 
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