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Опасный проход российского истребителя над американским «жнецом»

10.05.2019 11:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российский истребитель Су-30СМ совершил опасный проход перед американским разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper, сообщает Defence blog. В ролике, опубликованном, предположительно, пилотом самолета, видно, как истребитель поворачивает практически перед самым дроном.

MQ-9 Reaper («Жнец») — разведывательно-ударный БПЛА, который используется в ВМС и ВВС США. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Дрон может находиться в воздухе около 24 часов, практический потолок — 13 км.

В ударной модификации «Жнец» хорошо вооружен: может нести четыре ракеты «воздух — земля» AGM-114 «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением.

 
 
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Российский истребитель Су-30СМ совершил опасный проход перед американским разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper, сообщает Defence blog. В ролике,...
 
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