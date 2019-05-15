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Академик из Бристоля расшифровал легендарный манускрипт Войнича

15.05.2019 11:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Академик из Бристольского университета (Великобритания) Джерард Чешир (Gerard Cheshire) утверждает, что расшифровал манускрипт Войнича, который более 100 лет оставался загадкой для криптоаналитиков и лингвистов. Свои выводы он опубликовал в журнале Romance Studies, пишет Naked Science.

Академик из Бристоля расшифровал легендарный манускрипт Войнича

Манускрипт Войнича назван так в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который приобрел его в 1912 году у мужского духовного ордена Римско-католической церкви Ордена святого Игнатия. Содержимое рукописи пытались расшифровать и до этого: еще в XVII веке одну из первых попыток предпринял Георг Бареш (Georg Baresch) — пражский алхимик. Более всего манускриптом заинтересовались в XX столетии. Его анализировали криптоаналитики Первой и Второй мировых войн, но никому не удалось подобрать «ключ».

Частотный анализ, выполненный американским физиком Уильямом Беннеттом в 1976 году, выявил, что структура текста характерна для естественных языков. В 2009 году исследователи из Аризонского университета провели радиоуглеродное датирование, которое показало, что пергамент произвели между 1404 и 1438 годами. Однако содержание документа никто так и не смог понять.

Джерард Чешир уверяет, что расшифровал текст. По его словам, работа длилась две недели. За это время он определил язык и систему письма. Вот как он сам описывает процесс:

«Несколько раз я испытал моменты „эврики“, за которыми следовали сомнения и чувство недоверия. Когда же я осознал масштаб достижения — и исторического, и лингвистического — наступило волнение. То, о чем говорит текст, еще более удивительно, чем все мифы и фантазии, что он породил. Его составили доминиканские монахини как источник справочной информации для Марии Кастильской, королевы Арагона, которая оказалась тетей Екатерины Арагонской. Также не будет преувеличением сказать, что эта рукопись — одно из самых важных событий в романской лингвистике на сегодня.

Она написана на протороманском языке — предшественнике современных романских языков, таких как португальский, французский, испанский, итальянский, румынский, каталанский и галисийский. В период Средневековья он был распространен в пределах Средиземноморья, но редко использовался для записи официальных документов, так как латынь оставалась языком Церкви и королевской власти. Протороманский язык был утерян до сегодняшнего дня».

По словам Чешира, алфавит протороманского языка представляет собой комбинацию незнакомых и знакомых символов. В этом языке нет специальных знаков препинания, хотя некоторые буквы имеют символьные варианты, которые указывают на препинание или фонетические акценты. Все буквы находятся в нижнем регистре. Слова включают в себя дифтонги, трифтонги, квадрифтонги и даже квинтифонги (сложные гласные, состоящие из нескольких элементов и образующие один слог).

Сейчас академик планирует сосредоточиться на рукописи целиком и полностью расшифровать ее.

 
 
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Академик из Бристольского университета (Великобритания) Джерард Чешир (Gerard Cheshire) утверждает, что расшифровал манускрипт Войнича, который более 100 лет оставался...
 
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