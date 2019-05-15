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Как у российского «Искандера»: для «Полонеза» разработали новую ракету

16.05.2019 08:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На выставке MILEX-2019 была показана новая ракета для комплекса «Полонез». По внешнему виду и характеристикам она похожа на ракету российского комплекса «Искандер».

Как у российского «Искандера»: для «Полонеза» разработали новую ракету
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как стало известно 42.TUT.BY, на пусковой установке «Полонеза» вмещается две такие ракеты. Вместе они весят меньше, чем стандартный блок из восьми 300 мм ракет комплекса.

Боевая часть новинки весит 480 кг и может быть осколочно-фугасной, кассетной или бетонобойной. Дальность пуска ракеты — около 300 км, она летит по квазибаллистической траектории и может маневрировать, пока работает двигатель. Высота, на которую поднимается ракета, составляет 50 км.

 
 
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На выставке MILEX-2019 была показана новая ракета для комплекса «Полонез». По внешнему виду и характеристикам она похожа на ракету российского комплекса «Искандер».
 
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